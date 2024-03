Cosa vedere su Netflix questo weekend di Pasqua, le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix in questo ultimo weekend di marzo 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming del fine settimana. Tra le innumerevoli nuove proposte che Netflix ci regala ogni settimana, scegliere una serie tv o un film e soprattutto mettere d'accordo tutti non è poi così semplice. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend di Pasqua che va dal 29 al 31 marzo 2024.

Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend, se non l'avete ancora vista, c'è Il problema dei 3 corpi, la serie di fantascienza che è diventata l'ossessione di tutti. Da non perdere anche il nuovo film sul calcio e i senzatetto, The Beautiful Game e il film d'azione Vite Vendute.

Il problema dei 3 corpi, perché è la nuova ossessione di tutti

Coideata dagli stessi creatori de Il Trono di Spade, Il problema dei 3 corpi è la nuova serie di fantascienza di cui tutti stanno parlando. Vera e propria ossessione dei fan del genere sci-fi ma non solo, Il problema dei 3 corpi è un titolo imperdibile e che, se non avete ancora visto, dovete assolutamente recuperare. La trama? La fatidica decisione di una donna nella Cina degli anni '60 riecheggia attraverso lo spazio e il tempo fino a raggiungere il presente. Quando le leggi della natura si sgretolano inspiegabilmente davanti ai loro occhi, alcuni brillanti e affiatati scienziati uniscono le forze con un detective anticonformista per affrontare la più grande minaccia nella storia dell'umanità.

The Beautiful Game se vi piace il calcio (ma non solo)

Se vi piace il calcio, ma non solo, c'è su Netflix un film emozionante: The Beautiful Game. L'allenatore di una squadra di calciatori senzatetto inglesi Mal (Bill Nighy, Living, Questione di tempo) porta i suoi giocatori a Roma con la speranza di conquistare il titolo di campioni dell'Homeless World Cup, un torneo mondiale di calcio di strada. All'ultimo minuto decide di portare con sé Vinny (Micheal Ward, Empire of Light, The Book of Clarence), un attaccante di talento che potrebbe dare loro una concreta possibilità di vincere a patto che sia pronto a lasciare andare il passato e a diventare parte della squadra. Realizzato con il sostegno dell'Homeless World Cup, The Beautiful Game è un film di seconde opportunità in cui squadre di senzatetto provenienti da tutto il mondo scoprono che tutte le strade portano a Roma e che tutto è in gioco.

Vite Vendute, se avete voglia di un po' di azione

Passiamo al film Vite Vendute, un thriller d'azione perfetto per chi ama i film avvincenti e adrenalinici. Un pozzo di petrolio prende fuoco in mezzo al deserto mettendo in pericolo le vite degli abitanti di un campo profughi vicino. La società che gestisce il pozzo invia alcuni esperti sul posto ma appare subito chiaro che per evitare la catastrofe l'unica soluzione è quella di far esplodere il pozzo con la nitroglicerina entro ventiquattr'ore. In cambio di un'ingente somma di denaro una squadra si mette in viaggio per trasportare a bordo di due camion 200 chili di esplosivo a 800 chilometri di distanza. La squadra ha meno di venti ore per raggiungere il pozzo petrolifero. Venti ore per attraversare zone ostili controllate da ribelli armati e campi minati a bordo di due camion carichi di nitroglicerina su terreni impervi! La corsa contro il tempo inizia.