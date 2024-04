Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana

Arriva una nuova settimana per Netflix e tante nuove serie tv da non perdere! Come di consueto torna il nostro appuntamento con le uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming continua a sfornare di settimana in settimana tantissimi nuovi titoli a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro completo di ciò che ci aspetta su Netlfix questa settimana, ecco le migliori nuove uscite Netflix dal 29 aprile al 5 maggio 2024. Tra i titoli più attesi di questa settimana c'è la nuova miniserie drammatica con protagonista Jeff Daniels, Un uomo vero ma anche l'attesissimo biopic sulla storia di Gianna Nannini, Sei nell'anima e la nuova serie anime tratta dal manga fantascientifico di Fujiko F. Fujio, T・P BON.

Un uomo vero (2 maggio)

Una miniserie drammatica diretta del premio Oscar Regina King con protagonista Jeff Daniels. Quando il magnate immobiliare di Atlanta Charlie Croker si trova ad affrontare un'improvvisa bancarotta, interessi politici e commerciali si scontrano mentre Charlie difende il proprio impero da chi cerca di trarre vantaggio dalla sua caduta in disgrazia.

Sei nell'anima (2 maggio)

Arriva su Netflix prorpio questa prima settimana di maggio anche il biopic su Gianna Nannini, Sei nell'anima. Un frammento della storia di una delle voci più incisive e rinomate della nostra musica, trent’anni raccontati partendo dall’infanzia, dalle radici della sua vita e della sua carriera, fino alla consacrazione, passando da una svolta che trancia di netto in due parti la vita di Gianna, tanto da considerarla la sua vera nascita: l’anno 1983.

“Sei nell’anima” accompagna il pubblico in un viaggio dentro la vita e la mente creativa di una donna capace di plasmare emozioni con poesia e musica. Un’artista unica, rivoluzionaria, fuori da qualsiasi schema e definizione, alla continua ricerca di ispirazione, di trasformazione, che ha fatto della musica e della libertà il suo manifesto. Fanno parte del cast del film, oltre alla protagonista Letizia Toni, nei panni dell’icona del rock femminile italiano, anche Selene Caramazza, Maurizio Lombardi, e Stefano Rossi Giordani, con la partecipazione di Andrea Delogu che interpreta una giovane Mara Maionchi.

T・P BON (2 maggio)

Il manga fantascientifico di Fujiko F. Fujio "Time Patrol Bon", serializzato dal 1978, diventa una serie animata disponibile in esclusiva su Netflix nel 2024. Un ordinario studente delle medie di nome Bon Namihira incontra Ream Stream, una ragazza proveniente dal futuro che fa parte della Pattuglia del tempo, e una strana creatura di nome Buyoyon. Gli agenti della Pattuglia del tempo salvano le persone che hanno perso la vita in circostanze sfortunate, senza influenzare il corso della storia in modo significativo.

Durante queste missioni saranno cancellati i ricordi di chiunque veda Ream e gli altri agenti, tuttavia la memoria di Bon rimane misteriosamente intatta e per questo è assoldato come agente apprendista della Pattuglia del tempo. Bon unisce le forze con Ream per portare a termine le missioni ed è entusiasta di scoprire le tecnologie del futuro, tra cui una "time boat" che può viaggiare tra epoche e luoghi diversi. Nonostante a volte mostri troppo entusiasmo, nel corso delle missioni Bon influenza le vite di coloro che hanno vissuto in ogni epoca.