Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix in questo primo weekend di maggio 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming del fine settimana. Tra le innumerevoli nuove proposte che Netflix ci regala ogni settimana, scegliere una serie tv o un film e soprattutto mettere d'accordo tutti non è poi così semplice. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dal 3 al 5 maggio 2024.

Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend c'è la serie true crime ispirata alla storia vera della morte di Asunta Basterra, Asunta, attualmente tra le serie Netflix più viste in Italia; il biopic sulla vita e carriera di Gianna Nannini, Sei nell'anima e la serie drammatica con Jeff Daniel sul mondo degli affari, Un uomo vero.

Asunta perché è una miniserie true crime fatta benissimo

Asunta è una nuova miniserie true crime di Netflix fatta benissimo e ispirata alla storia vera della morte della tredicenne Asunta Basterra per mano dei suoi genitori adottivi. Al secondo posto tra le serie Netflix più viste del momento, dietro solo al fenomeno Baby Reindeer, Asunta è una serie spagnola che spacca lo schermo e arriva dritta al cuore grazie a un racconto schietto, concreto e a tratti brutale di un omicidio realmente accaduto e considerato uno dei crimini più sconvolgenti della storia della Spagna. Il 21 settembre 2013 Rosario Porto e Alfonso Basterra denunciano la scomparsa della figlia Asunta, che è trovata morta poche ore dopo vicino a una strada nella periferia di Santiago de Compostela. Gli indizi trovati dalla polizia sembrano subito puntare proprio nella direzione di Rosario e Alfonso. La notizia sconvolge la città e la nazione. Cosa può portare due genitori a uccidere la propria figlia? E cosa si nasconde dietro alla facciata di famiglia perfetta?

Sei nell'anima perché è il primo biopic su Gianna Nannini

Biopic su Gianna Nannini, Sei nell'anima è un film diretto da Cinzia TH Torrini con protagonista Letizia Toni nei panni dell’icona del rock femminile italiano. Un frammento della storia di una delle voci più incisive e rinomate della nostra musica, trent’anni raccontati partendo dall’infanzia, dalle radici della sua vita e della sua carriera, fino alla consacrazione, passando da una svolta che trancia di netto in due parti la vita di Gianna, tanto da considerarla la sua vera nascita: l’anno 1983. “Sei nell’anima” accompagna il pubblico in un viaggio dentro la vita e la mente creativa di una donna capace di plasmare emozioni con poesia e musica. Un’artista unica, rivoluzionaria, fuori da qualsiasi schema e definizione, alla continua ricerca di ispirazione, di trasformazione, che ha fatto della musica e della libertà il suo manifesto. Brava Toni nell'interpretazione ma il film pecca di prevedibilità.

Un uomo vero, se cercate una serie piacevole sugli uomini d'affari

Arriva su Netflix una nuova serie drammatica, Un uomo vero, sul mondo degli affari diretta dal premio Oscar Regina King e interpretata da Jeff Daniels. Quando il magnate immobiliare di Atlanta Charlie Croker si trova ad affrontare un'improvvisa bancarotta, interessi politici e commerciali si scontrano mentre Charlie difende il proprio impero da chi cerca di trarre vantaggio dalla sua caduta in disgrazia.