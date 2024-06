Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana

Arriva una nuova settimana per Netflix e tante nuove serie tv da non perdere! Come di consueto torna il nostro appuntamento con le uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming continua a sfornare di settimana in settimana tantissimi nuovi titoli a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro completo di ciò che ci aspetta su Netlfix questa settimana, ecco le migliori nuove uscite Netflix dal 3 al 9 giugno 2024. Tra i titoli più attesi di questa settimana c'è il nuovo film con Christian De Sica e Angela Finocchiaro, Ricchi a tutti i costi, la terza e ultima stagione di Sweet Tooth, il film crossover tra i manga Baki Hanma e Kengan Ashura e la nuova serie sudcoreana, Hierarchy.

Ma scopriamo qualcosa in più su questi tre titoli letteralmente imperdibili su Netflix.

Ricchi a tutti i costi (4 giugno)

Dopo il successo del 2022 di Natale a tutti i costi, torna su Netflix la saga comedy di Giovanni Bognetti con Christian De Sica e Angela Finocchiaro, con il sequel Ricchi a tutti i costi. La famiglia Delle Fave parte per una nuova avventura a Minorca. L'obiettivo è proteggere la nonna (e la sua ricca eredità) dalle grinfie del viscido Nunzio, che ha sedotto l'anziana donna e ha in programma di sposarla, portarla con sé in Sud America e, probabilmente, farla sparire il qualche recondito anfratto del Rio delle Amazzoni. Anna trascina marito e figli in un folle piano: uccidere il futuro sposo a pochi giorni dalle nozze, per salvare la madre. Tra liti in famiglia, vecchi dissapori e tragedie sfiorate, i killer improvvisati scopriranno ancora una volta che il vero tesoro è essere una famiglia.

Sweet Tooth 3 (6 giugno)

È arrivato il momento del gran finale di Sweet Tooth. La terza e ultima stagione di una delle serie fantasy più amate dal pubblico, tratta dai fumetti della DC di Jeff Lemire, sta per arrivare su Netflix.

Dopo aver sconfitto il generale Abbot nella battaglia presso il rifugio di Pubba, Gus (Christian Convery), Jepperd (Nonso Anozie), Becky (Stefania LaVie Owen) e Wendy (Naledi Murray) intraprendono un viaggio in Alaska per cercare Birdie (Amy Seimetz), la madre di Gus che sta cercando di scoprire le misteriose origini della letale Afflizione. Sul percorso si unisce a loro il dottor Singh (Adeel Akhtar), che ha le sue pericolose convinzioni riguardo a Gus e al suo ruolo nell'annientare il virus.

Nel frattempo emerge una nuova minaccia rappresentata da Helen Zhang (Rosalind Chao), dalla figlia Rosie (Kelly Marie Tran) e dai feroci ragazzi lupo, che cercano di ripristinare le nascite umane e vedono Gus come la chiave per i loro piani. Mentre attraversano terreni pericolosi Gus e i suoi amici si rifugiano nell'avamposto in Alaska, dove incontrano una nuova serie di personaggi tra cui Siana (Cara Gee) e la figlia ibrida Nuka (Ayazhan Dalabayeva). Il tempo per trovare risposte sta per scadere: le alleanze sono messe alla prova e i destini si incrociano, portando all'emozionante culmine che determinerà il futuro dell'umanità e degli ibridi.

Baki Hanma VS Kengan Ashura (6 giugno)

È tutto pronto per uno dei crossover più attesi dagli appassionati di arti marziali (e di anime): quello tra Baki Hanma e Kengan Ashura. Il 6 giugno, infatti, esce il film Baki Hanma VS Kengan Ashura, un'incredibile collaborazione tra le serie "Baki Hanma" e "Kengan Ashura", che vedrà i protagonisti di entrambi gli anime battersi in uno scontro incredibile.

La serie "Baki", pubblicata in "Weekly Shonen Champion" di Akita Shoten, è un manga di arti marziali di enorme successo che ha venduto oltre 85 milioni di copie. Baki narra le storie di vari combattenti e ruota intorno all'epica lotta all'ultimo sangue tra il protagonista Baki Hanma, il più giovane campione di lotta clandestina, e suo padre Yujiro Hanma, la "la più forte creatura sulla terra".

Il manga "Kengan Ashura" è estremamente apprezzato e resta senz'ombra di dubbio il più popolare fumetto tra gli utenti del sito web Ura Sunday e dell'app MangaONE. L'umile impiegato Kazuo Yamashita incontra il misterioso lottatore di arti marziali Ohma Tokita e resta coinvolto in incontri "Kengan", tramite cui alcune corporazioni regolano i conti puntando grandi somme di denaro su lottatori esperti.

Hierarchy (7 giugno)

Arriva questa settimana su Netflix, dopo il successo del survival game The 8 Show, una nuova serie sudcoreana: Hierarchy. La Jooshin High School è controllata dallo 0,01% degli studenti più ricchi, ma un nuovo arrivato, molto riservato, scalfisce questo mondo apparentemente inconquistabile.