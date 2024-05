Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix in questo nuovo weekend di maggio 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming del fine settimana. Tra le innumerevoli nuove proposte che Netflix ci regala ogni settimana, scegliere una serie tv o un film e soprattutto mettere d'accordo tutti non è poi così semplice. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dal 24 al 26 maggio 2024.

Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend c'è la nuova serie tra thriller e dramma con protagonista Benedict Cumberbatch, Eric. Per chi cerca una serie senza troppe pretese c'è la serie italiana La vita che volevi con protagonista Vittoria Schisano nei panni di Gloria, una donna con alle spalle un percorso di transizione di genere, proprio come lei. E per gli amanti della fantascienza, arriva un nuovo film distopico direttamente dal Brasile, Bionic.

Eric se cercate una serie coinvolgente, complessa e toccante

Ambientata a New York negli anni '80, Eric è una nuova emozionante serie thriller di Abi Morgan che segue un padre alla disperata ricerca del figlio di nove anni scomparso una mattina mentre va a scuola. Vincent, uno dei più famosi burattinai di New York e ideatore del popolare programma televisivo per bambini "Good Day Sunshine" fatica a superare la perdita del figlio Edgar e diventa sempre più angosciato e irascibile. Pieno d'odio verso se stesso e di sensi di colpa per la sparizione di Edgar, Vincent si aggrappa ai disegni del bambino di un mostruoso pupazzo blu di nome Eric, convinto che se Eric apparirà in TV, Edgar tornerà a casa. Mentre il comportamento distruttivo di Vincent lo allontana dalla famiglia, dai colleghi di lavoro e dai detective che cercano di aiutarlo, sarà Eric, una conveniente illusione, a diventare il suo unico alleato nel tentativo di riportare il figlio a casa. Una serie strepitosa!

La vita che volevi, se non avete troppe pretese (e amate le fiction)

Se sercate qualcosa di più leggero e senza troppe pretese c'è La vita che volevi, la nuova serie Netflix creata e diretta da Ivan Cotroneo con protagonista Vittoria Schisano, attrice che nella vita privata ha subito un percorso di transizione di genere e che nella serie interpreta un personaggio con lo stesso percorso alle spalle. Gloria è convinta di aver trovato la felicità a Lecce, dove ha fondato una piccola agenzia turistica e trovato l’amore con Ernesto ma, un giorno, la sua vita viene sconvolta dall’arrivo di Marina, sua amica ai tempi dell’università a Napoli, prima che Gloria cambiasse sesso.

Bionic: se amate i film distopici

In un futuro distopico in cui lo sport è dominato dalle protesi, due sorelle gareggiano nel salto in lungo, ma la loro rivalità le porta in una direzione molto sinistra.