Netflix, le serie e i film imperdibili questa settimana

Arriva una settimana d'oro per Netflix e, come di consueto, torna il nostro appuntamento con con le nuove uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa prima settimana di dicembre 2023, ecco le migliori nuove uscite. Tra i titoli letteralmente imperdibili c'è la seconda stagione di Odio il Natale con Pilar Fogliati, il gran finale di The Crown e Squid Game La Sfida, gli ultimi episodi di D4ri 2 e poi ancora il nuovo teen Uno splendido errore e il film sci-fi con Julia Roberts, Il mondo dietro di te. Ma entriamo più nel dettaglio.

Di4ri 2, parte 2 (6 dicembre)

E torna su Netflix, proprio questa settimana anche Di4ri, la serie italiana per ragazzi che lancia gli ultimi 7 episodi della sua seconda stagione. Che cosa accadrà a Pietro e ai suoi amici in questo ultimo anno di medie e, soprattutto, dopo il brutto litigio alla fine della prima parte di stagione, come andrà a finire tra i ragazzi del "patto del falò". E non è finita qui perché c'è un nuovo amore che sta per scoppiare, quello tra Pietro e Isabel, ma riusciranno i due a uscire allo scoperto?

Squid Game La sfida, la finale (6 dicembre)

E, come perdersi il gran finale del reality Squid Game La Sfida che arriva su Netflix proprio questa settimana. Il 7 dicembre, infatti, andrà il onda l'ultimo episodio del reality show ispirato al survival game sudcoreano dove scopriremo chi sarà il vincitore dei 4,56 milioni di dollari.

Uno splendido errore (7 dicembre)

Uno splendido errore è una commovente storia di formazione incentrata sulla quindicenne di Manhattan Jackie Howard. Dopo aver perso la famiglia in un tragico incidente, Jackie abbandona la sua vita privilegiata e perfetta a New York e si trasferisce nella campagna del Colorado per andare a vivere con la sua tutrice (nonché migliore amica della madre) Katherine, il marito George e i loro dieci figli. Nonostante cerchi di adattarsi alla nuova caotica realtà, Jackie è determinata a concentrarsi sul suo sogno di andare a studiare a Princeton… mentre cerca di capire i propri sentimenti per due dei ragazzi Walter molto diversi tra loro: l'affidabile e studioso Alex e il misterioso e complicato Cole. Jackie tenta di destreggiarsi nella sua nuova vita, ma i sentimenti e le tensioni che cerca di sopprimere minacciano di mandare tutto all'aria. Riuscirà a restare fedele a se stessa e trovare comunque l'amore?

Odio il Natale 2 (7 dicembre 2023)

Tornano le disavventure di Gianna (Pilar Fogliati) in Odio il Natale, la prima serie italiana natalizia di Netflix he torna con la sua seconda stagione. Gianna che sembra poter finalmente affrontare il suo primo Natale in coppia. Ma ancora una volta sarà proprio il Natale a scombinare le carte, e Gianna si ritroverà a fare i conti con un nuovo countdown tra mille imprevisti. Chi avrà suonato alla porta di Gianna la Vigilia di Natale? È finalmente arrivato il momento di scoprirlo. Da quella fatidica sera è passato un anno, e ritroviamo la nostra Gianna che, a sorpresa, non è più single. Per la prima volta, il Natale che si avvicina sembra sorriderle, perché si sa, il Natale ama le coppie, no? Ma sarà proprio quest’ultimo, ancora una volta, a scombinare le carte, facendole commettere un errore imperdonabile che romperà la sua relazione. Proprio nel momento in cui tutto sembrava al proprio posto, ripartirà invece un nuovo countdown: Gianna, infatti, sa di aver bisogno della magia del Natale per riconquistare il suo ex, e, per questo, vuole farlo entro la cena della Vigilia che, a casa Belotti, è la cena che sistema ogni cosa. Una cena che, quest’anno, deve organizzare lei e che, come vedremo, porta con sé più di un imprevisto. Con l’aiuto delle sue amiche, Margherita e Titti e un bizzarro nuovo vicino di casa con la figlia adolescente, Gianna capirà che l’amore è come la Slitta di Babbo Natale: quando c’è, è impossibile non riconoscerlo.

The Crown 6, parte 2 (14 dicembre 2023)

Gli ultimi sei episodi di The Crown 6 stanno per arrivare su Netflix. Cosa accadrà in questo attesissimo finale di serie? Ancora alle prese con la morte di sua madre, il principe William torna all’Eton College e vede l'aumento dell'attenzione da parte delle giovani fan toccate dalla sua situazione. La lotta per riadattarsi porta a tensioni con la sua famiglia, che cerca di aiutare un altro giovane erede a trovare la sua strada nel sistema monarchico e nel mondo. Più tardi, quando il principe William entra all’Università di St Andrew’s, l’onnipresente conflitto tra la sua vita di monarca e quella di giovane studente continua mentre cerca di bilanciare i tradizionali riti di passaggio universitari con i vincoli della sua posizione e la presenza costante di agenti della sicurezza. La sua perseveranza viene messa alla prova quando sviluppa una cotta per una delle studentesse più desiderate del campus: una ragazza di nome Kate Middleton. La Principessa Margaret viene colpita da un ictus ed è improvvisamente costretta a rivalutare il suo stile di vita. Mentre la sua salute continua a peggiorare, si ritrova a scivolare indietro nei suoi ricordi, alla sua serata segreta con sua sorella durante la più grande festa della storia: la Giornata della Vittoria in Europa nel 1945. I ricordi di quella serata e gli insegnamenti della sorella maggiore la consolano durante i suoi ultimi giorni. Con la scomparsa della sorella e della madre, il suo Giubileo d'oro e l'approvazione del matrimonio tra il principe Carlo e Camilla, la Regina inizia a pensare al suo regno e, in definitiva, alla sua eredità. Avvicinandosi al suo nono decennio, la Regina è costretta a scavare in profondità e a esaminare davvero cosa è meglio per il futuro della monarchia.

Il mondo dietro di te (8 dicembre)

Arriva su Netflix, in questa nuova settimana di inizio dicembre 2023, anche un nuovo thriller apocalittico dal premiato sceneggiatore e regista Sam Esmail (Mr. Robot), Il mondo dietro di te. Amanda (la premio Oscar® Julia Roberts) e il marito Clay (il candidato agli Oscar® Ethan Hawke) affittano una casa di lusso per un fine settimana con i figli Archie (Charlie Evans) e Rose (Farrah Mackenzie). La vacanza è subito sconvolta dall'arrivo di notte di due sconosciuti: G.H. (il premio Oscar® Mahershala Ali) e la figlia Ruth (Myha’la), che li informano di un misterioso cyberattacco e vogliono rifugiarsi nella casa di cui dicono di essere i proprietari. Le due famiglie fanno il punto del disastro che incombe e che diventa sempre più terrificante, obbligandoli a venire a patti con il loro ruolo in un mondo prossimo al collasso. Il film è tratto dal romanzo candidato ai National Book Award di Rumaan Alam, Il mondo dietro di te.