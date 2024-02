Le serie tv e i film da vedere su Netflix questa settimana (5-11 febbraio 2024)

Arriva una nuova settimana e come di consueto torna il nostro appuntamento con con le nuove uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di febbraio 2024, ecco le migliori nuove uscite dell'anno nuovo. Tanti i titoli imperdibili tra cui la nuova serie tratta dal romanzo di David Nicholls, One Day, il nuovo film turco Cenere e la serie thriller made in Corea, A Killer Paradox.

One Day, la serie tratta dal libro di David Nicholls

È la serie Netflix più attesa di febbraio 2024 e una delle più attese dell'anno. Parliamo di One Day, la serie tratta dal romanzo di David Nicholls che vi terrà letteralmente incollati allo schermo. Composta da 14 episodi di 20 minuti l'uno, One Day è l'adattamento seriale di un libro intenso e romantico che racconta la storia di due ragazzi Emma Morley e Dexter Mayhew, che si parlano per la prima volta il 15 luglio 1988, la sera della loro laurea. La mattina seguente prendono strade diverse, ma dove saranno in questo giorno ordinario il prossimo anno, l'anno dopo e ogni anno successivo? In ogni episodio ritroviamo Dex ed Em in questo giorno particolare, un anno più vecchi, mentre crescono e cambiano, si ritrovano e si separano, vivono gioie e delusioni. One Day è una storia d'amore che copre un periodo di decenni e che vi entrerà nel cuore.

Cenere, il nuovo film turco di Netflix

Il catalogo Netflix è sempre più pieno di titoli turchi, alcuni più belli perfino dei colossi americani. E questa settimana, dopo il successo della serie Kübra, arriva su Netflix un nuovo film turco romantico. Si intitola Cenere e racconta la storia di Gökçe che ritrova l'entusiasmo per la vita leggendo Cenere, uno dei libri inviati alla casa editrice del marito Kenan. Questa misteriosa storia risveglia in lei emozioni che non provava da molto tempo, distruggendo al tempo stesso l'idea di famiglia felice che pensava di aver raggiunto con Kenan.

A Killer Paradox: il nuovo thriller sudcoreano di Netflix

A Killer Paradox è la nuova serie sudcoreana di Netflix da tenere d'occhio. Uno studente universitario, di nome Lee Tang, si ritrova a litigare con il cliente di un minimarket dove lavora part-time e, improvvisamente, arriva a ucciderlo con un martello. Soffrendo per il senso di colpa e la paura dell'omicidio, Lee Tang scopre un giorno che la persona che ha ucciso in realtà era un serial killer e si rende conto di avere una capacità soprannaturale nell'identificare i "cattivi". Ben presto diventerà un eroe oscuro che punisce le persone che hanno commesso malefatte in passato. Un detective, però, inizia a dargli la caccia.