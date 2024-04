Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix in questo primo weekend di aprile 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming del fine settimana. Tra le innumerevoli nuove proposte che Netflix ci regala ogni settimana, scegliere una serie tv o un film e soprattutto mettere d'accordo tutti non è poi così semplice. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dal 5 al 7 aprile 2024.

Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend c'è la miniserie thriller Ripley, tratta dai bestseller di Patricia Highsmith di cui Tom Ripley è il protagonista, Fabbricante di lacrime, il film ispirato al romanzo della scrittrice italiana Erin Doom e Scoop, il biopic dedicato alla famigerata intervista con il Principe Andrea su BBC Newsnight. Per gli amanti delle serie sci-fi sudcoreane c'è Kiseiju - La zona grigia ispirato al manga di Hitoshi Iwaaki.

A voi la scelta e buona visione!

Ripley, la miniserie thriller tratta dai romanzi di Patricia Highsmith

Ripley è una miniserie thriller davvero imperdibile. Tratta dai bestseller di Patricia Highsmith di cui Tom Ripley è il protagonista, questa serie racconta la storia di Tom Ripley, un truffatore che cerca di sopravvivere nella New York dei primi anni '60, è assunto da un uomo benestante per recarsi in Italia e cercare di convincere il figlio girovago a tornare a casa. Accettando l'incarico Tom entra in una complessa realtà fatta di inganni, truffe e omicidi. Ripley è girata quasi totalmente in Italia con location mozzafiato e ha un cast stellare a partire dal grande protagonista Andrew Scott fino a passare a Dakota Fanning, Johnny Flynn e gli italiani Margherita Buy e Maurizio Lombardi.

Kiseiju - La zona grigia la serie sci-fi sudcoreana tratta dal manga di

L'umanità si trova a dover affrontare una crescente minaccia quando parassiti non identificati prendono violentemente il controllo degli umani acquisendo sempre più potere. Kiseiju - La zona grigia è una serie sci-fi live-action tratta da uno dei manga giapponesi più popolari della storia, con 25 milioni di copie vendute in tutto il mondo, scritto dal fumettista Hitoshi Iwaaki e pubblicato a partire dal 1988.

Fabbricante di lacrime, il film teen ispirato al romanzi di Erin Doom

E poi c'è Fabbricante di lacrime, il film italiano ispirato al romanzo teen di Erin Doom, libro più venduto in Italia nel 2022. Fabbricante di lacrime racconta la storia di due ragazzi di 17 anni, Rigel e Nica, due orfani che vengono adottati dalla stessa famiglia e che vivono il trauma in due modi diversi, lui con rabbia, lei con dolcezza. I due impareranno a superare il dolore insieme e tra loro crescerà un'attrazione sempre più forte.

Scoop, il biopic sull'intervista tra il Principe Andrea e la BBC

Ispirato a eventi reali, Scoop è la testimonianza diretta del giornalismo tenace che ha reso possibile un'intervista sconvolgente: la famigerata chiacchierata con il Principe Andrew su BBC Newsnight. Dalla tensione delle complesse trattative della produttrice Sam McAlister con Buckingham Palace, fino alle sconvolgenti prove della scientifica con cui Emily Maitlis sfida il principe, Scoop ci porta nel vivo della storia con le donne che non si sono fermate di fronte a nulla. Per ottenere un'intervista così importante, bisogna osare.