Cosa vedere su Netflix il primo weekend del 2024, le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix questo primo weekend de 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli Netflix del fine settimana. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni settimana, scegliere una serie o un film, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se si hanno gusti diversi. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo primo weekend del 2024 che va dal 5 al 7 gennaio 2024. Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend di inizio anno nuovo c'è il film candidato agli Oscar La società della neve, sulla storia vera del disastro aereo delle Ande del 1972, il dramma d'azione con il premio Oscar Michelle Yeoh, The Brothers Sun e il thriller Un inganno di troppo.

La società della neve, perché è un film meraviglioso (su una storia vera)

Letteralmente imperdibile. La società della neve è il film da scegliere per una serata all'insegna dell'emozione. Questo film, di J.A. Bayona è il terzo adattamento cinematografico del disastro aereo delle Ande, una storia vera che ha dell'incredibile. Nel 1972 il volo 571 delle Forze aeree dell'Uruguay con a bordo una squadra di rugby diretta in Cile precipita su un ghiacciaio nel cuore delle Ande. Allo schianto sopravvivono solo 29 dei 45 passeggeri, che si ritrovano in uno degli ambienti più ostili al mondo e obbligati a ricorrere a misure estreme per poter restare in vita. Un ritratto intenso, drammatico ma anche pieno di speranza di una tragedia che si è trasformata in miracolo.

The Brothers Sun, se vi piacciono le serie le scazzottate e le storie di gangster

Se amate le serie di calci, pugni e gang The Brothers Sun è la serie che fa per voi, ma non aspettatevi meraviglie. Questa serie, con Michelle Yeoh tra i protagonisti racconta la storia del leggendario killer Charles "Chairleg" Sun che va a Los Angeles, dopo che suo padre, capo di una potente triade taiwanese, è stato ferito. Il suo obiettivo è proteggere la madre Eileen (Michelle Yeoh) e l'ingenuo fratello minore Bruce, che finora è sempre stato all'oscuro dalla verità sulla famiglia. Ma mentre le organizzazioni più pericolose di Taipei e una nuova fazione in ascesa si scontrano per il dominio, Charles, Bruce e la loro madre devono curare le ferite causate dalla loro separazione e scoprire il vero significato di fratellanza e famiglia prima che uno dei loro innumerevoli nemici li elimini tutti. The Brothers Sun è una commedia carica d'azione e drammi familiari ideata da Brad Falchuk e Byron Wu.

Un inganno di troppo se amate i thriller

Concludiamo, poi, con una miniserie thriller che ha aperto il nuovo anno di Netflix debuttando proprio nel primo giorno del 2024 e attualmente è la serie più vista in Italia su Netflix: Un inganno di troppo. Maya Stern (Michelle Keegan) cerca di superare il brutale omicidio del marito Joe (Richard Armitage), ma quando installa un baby monitor per tenere d'occhio la figlia, resta scioccata nel vedere in casa un uomo che riconosce: il marito che pensava fosse morto. Mentre conduce le indagini sull'omicidio di Joe, il sergente Sami Kierce (Adeel Akhtar) si trova anche ad affrontare i suoi stessi segreti. Intanto i nipoti di Maya (Abby e Daniel) cercano di scoprire la verità sulla morte della propria madre qualche mese prima. I due casi sono collegati? Un inganno di troppo segue questi personaggi in una emozionante ricerca della verità che porterà alla luce scioccanti segreti e cambierà la loro vita per sempre.