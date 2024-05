Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana

Arriva una nuova settimana per Netflix e tante nuove serie tv da non perdere! Come di consueto torna il nostro appuntamento con le uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming continua a sfornare di settimana in settimana tantissimi nuovi titoli a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro completo di ciò che ci aspetta su Netlfix questa settimana, ecco le migliori nuove uscite Netflix dal 6 aprile al 12 maggio 2024. Tra i titoli più attesi di questa settimana c'è il nuovo film romantico con Brooke Shields, La madre della sposa, la serie thriller Bodkin e la docuserie sulla storia vera del cuoco truffatore e omicida spagnolo, César Román, El Rey del Cachopo: i crimini di César Román.

La madre della sposa - film (9 maggio)

Tra le nuove uscite Netflix di questa settimana segnaliamo l'arrivo di una nuova commedia romantica La madre della sposa con protagonista l'attrice statunitense Brooke Shields, volto di numerosissime rom-com e serie tv. La trama? Emma torna dall'estero con una notizia scioccante per sua madre Lana: tra un mese si sposerà in Thailandia! E non è finita. Lana scopre che lo sconosciuto per il quale Emma ha perso la testa è figlio dell'uomo che aveva spezzato il cuore a lei molti anni prima.

Bodkin - serie tv (9 maggio)

E poi c'è Bodkin, una commedia thriller dalle sfumature dark su un eclettico gruppo di podcaster che decide di indagare sulla misteriosa sparizione di tre estranei in un'idillica cittadina costiera in Irlanda. Ma seguendo varie piste, scoprono una storia ancora più grande e bizzarra di quanto potessero immaginare. Mentre i protagonisti cercano di separare la realtà dalla fantasia riguardo al caso, ai loro colleghi e, cosa più difficile, a se stessi, la serie sfida la nostra concezione di verità e rivela le storie che ci raccontiamo per giustificare le nostre convinzioni o confermare le nostre paure.

El Rey del Cachopo: i crimini di César Román - docuserie (10 maggio)

Infine, ma non per importanza, arriva una attesissima docuserie in tre episodi che racconta la storia vera di uno dei più grandi truffatori spagnoli, nonché responsabile dell'omicidio di una giovane donna uccisa, smembrata e nascosta in una valigia. Parliamo dello chef César Román, mago dell'inganno e personaggio molto controverso. Questa docuserie, intitolata El Rey del Cachopo: i crimini di César Román, analizza un caso di omicidio che coinvolge uno chef spagnolo che si è creato una brillante carriera grazie a una trama di segreti e false identità.