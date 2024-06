Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix in questo nuovo weekend di giugno 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming del fine settimana. Tra le innumerevoli nuove proposte che Netflix ci regala ogni settimana, scegliere una serie tv o un film e soprattutto mettere d'accordo tutti non è poi così semplice. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dal 7 al 9 giugno 2024.

Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend c'è il nuovo film con Christian De Sica e Angela Finocchiaro, Ricchi a tutti i costi, la terza e ultima stagione di Sweet Tooth e il nuovo k-drama Hierarchy.

Ma entriamo più nel dettaglio.

Se avete voglia di leggerezza: Ricchi a tutti i costi

Dopo il successo di Natale a tutti i costi, la famiglia Delle Fave parte per una nuova avventura a Minorca. L'obiettivo è proteggere la nonna (e la sua ricca eredità) dalle grinfie del viscido Nunzio, che ha sedotto l'anziana donna e ha in programma di sposarla, portarla con sé in Sud America e, probabilmente, farla sparire il qualche recondito anfratto del Rio delle Amazzoni. Anna trascina marito e figli in un folle piano: uccidere il futuro sposo a pochi giorni dalle nozze, per salvare la madre. Tra liti in famiglia, vecchi dissapori e tragedie sfiorate, i killer improvvisati scopriranno ancora una volta che il vero tesoro è essere una famiglia. Un film leggerissimo per chi ha voglia di una classica commedia all'italiana vecchio stile ma non aspettatevi troppo.

Se siete fan delle serie fantasy: Sweet Tooth 3

L'ultimo capitolo di una serie fantasy che ha conquistato il mondo. Dopo aver sconfitto il generale Abbot nella battaglia presso il rifugio di Pubba, Gus, Jepperd, Becky e Wendy intraprendono un viaggio in Alaska per cercare Birdie, la madre di Gus che sta cercando di scoprire le misteriose origini della letale Afflizione. Sul percorso si unisce a loro il dottor Singh, che ha le sue pericolose convinzioni riguardo a Gus e al suo ruolo nell'annientare il virus.

Nel frattempo emerge una nuova minaccia rappresentata da Helen Zhang, dalla figlia Rosie e dai feroci ragazzi lupo, che cercano di ripristinare le nascite umane e vedono Gus come la chiave per i loro piani. Mentre attraversano terreni pericolosi Gus e i suoi amici si rifugiano nell'avamposto in Alaska, dove incontrano una nuova serie di personaggi tra cui Siana e la figlia ibrida Nuka. Il tempo per trovare risposte sta per scadere: le alleanze sono messe alla prova e i destini si incrociano, portando all'emozionante culmine che determinerà il futuro dell'umanità e degli ibridi.

Se siete appassionati di k-drama: Hierarchy

Una serie sudcoreana a metà tra il crime e il teen drama che fa riflettere sul tema delle gerarchie. Lo 0,01% degli studenti controlla la legge e l'ordine alla Jooshin High School, ma un misterioso studente trasferito apre una breccia nel loro indomito mondo. Perfetta per chi ama i k-drama e le serie teen.