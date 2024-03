Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix in questo nuovo weekend di marzo 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming del fine settimana. Tra le innumerevoli nuove proposte che Netflix ci regala ogni settimana, scegliere una serie tv o un film e soprattutto mettere d'accordo tutti non è poi così semplice. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dall'8 al 10 marzo 2024.

Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend c'è la serie sulla vita di Rocco Siffredi, Supersex, il nuovo film fantasy con Milly Bobby Brown come protagonista, Damsel e la serie ispirata al film del 2019 con Matthew McConaughey, The Gentlemen.

A voi la scelta e buona visione!

Supersex perché è una serie pazzesca

Supersex è la serie migliore serie che potrete guardare su Netflix questo weekend e non ci sono dubbi su questo. La serie di 7 puntate ispirata alla vita di Rocco Siffredi è un gioiellino e perderselo sarebbe un vero peccato. E allora tuffatevi in questo mondo fatto di sogni, crescita personale, delusioni, amore, sesso, famiglia, amicizia. Supersex è una serie bellissima che saprà regalarvi un bel po' di emozioni. Supersex è un racconto che interroga il nesso tra porno e vita, la potenza del sesso e il legame con la morte. Attraverso la parabola della più famosa icona del porno vivente getta una luce su come viene costruito il maschile e quali siano gli interrogativi di desiderio e potere (ancora tutti inevasi) che dominano la relazione tra uomini e donne oggi. Questa serie che vi entrerà nel cuore.

Damsel se amate i film fantasy (e Milly Bobby Brown)

Se, invece, amate i film fantasy e adorate l'attrice di Stranger Things, Milly Bobby Brown allora Damsel è il film che fa per voi. La storia? Una devota damigella accetta di sposare un affascinante principe, per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà utilizzare astuzia e caparbietà per sopravvivere.

La recensione di Damsel

The Gentlemen se avete voglia di una storia di criminali e british humour

E, infine, vi proponiamo una serie tv gangster con un bel po' di british humour: The Gentlemen. Si tratta dell'ultimo lavoro di Guy Ritchie nonché adattamento seriale dell'omonimo film del 2019 con Matthew McConaughey e Colin Farrell. Eddie Horniman (Theo James) eredita inaspettatamente i vasti terreni di campagna del padre per poi scoprire che fanno parte di un impero della cannabis. Una serie di personaggi spiacevoli del mondo della mala britannica entra quindi in gioco per conquistarsi una fetta del giro d'affari. Deciso a liberare la sua famiglia da questa morsa, Eddie cerca di battere i gangster al loro stesso gioco, ma finisce per scoprire che il mondo della criminalità non gli dispiace più di tanto.