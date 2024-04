Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana

Arriva una nuova settimana per Netflix e tante nuove serie tv da non perdere! Come di consueto torna il nostro appuntamento con le uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming continua a sfornare di settimana in settimana tantissimi nuovi titoli a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro completo di ciò che ci aspetta su Netlfix questa settimana, ecco le migliori nuove uscite Netflix dall'8 al 14 aprile 2024. Iniziamo dalla miniserie thriller francese Anthracite per passare poi a un docufilm true crime ispirato al vero caso di Jennifer Pan. E, infine, per chi ama i film romantici arriva una nuova rom-com spagnola leggera e divertente: Vicini Davvero.

La miniserie thriller Anthracite

Nel 1994 il suicidio di massa di una setta in un villaggio delle Alpi domina le testate dei giornali. Trent'anni più tardi, l'omicidio di una donna uccisa nei rituali di questa strana comunità sconvolge il delicato equilibrio ristabilito dagli abitanti locali. Jaro Gatsi è il perfetto capro espiatorio: un giovane criminale arrivato nelle montagne per rimettere in sesto la propria vita e presto accusato dell'omicidio. Determinato a provare la propria innocenza, il ragazzo riceve l'aiuto inaspettato di Ida, un'eccentrica geek iperconnessa che sta cercando il padre scomparso. Presto si rendono conto che il loro coinvolgimento nel caso non è fortuito e che le risposte che stanno cercando sono radicate nei segreti del loro passato.

Il docufilm true crime What Jennifer Did: il caso Jennifer Pan

Un crimine violento ha scosso una tranquilla cittadina canadese: alcuni misteriosi intrusi sono entrati nella casa di una famiglia di immigranti vietnamiti terrorizzandoli e lasciando come unica testimone la figlia traumatizzata. I vicini e gli amici descrivono la famiglia come ospitale, generosa e dedita al lavoro perché è successo proprio a loro? Questo lungometraggio documentario della regista Jenny Popplewell (American Murder: The Family Next Door) usa filmati di interrogatori della polizia e testimonianze delle persone coinvolte per portare alla luce una rete di fatti complessi che nessuno si aspettava.

Il film romantico Vicini Davvero

"Vicini davvero" è un nuovo remake spagnolo con Aitana della commedia romantica francese del 2015 "Appuntamento al buio" (titolo originale: Un peu, beaucoup, aveuglément). Lei è una giovane pianista che si prepara per un'audizione e lui (Fernando Guallar) è un inventore di giochi che ha bisogno di silenzio assoluto per concentrarsi. Riusciranno a vivere in armonia con un'unica parete sottile che li separa? E nascerà l'amore attraverso quel muro?