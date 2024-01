Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana (8-14 gennaio 2024)

Arriva una nuova settimana per Netflix e, come di consueto, torna il nostro appuntamento con con le nuove uscite più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa seconda settimana di gennaio 2024, ecco le migliori nuove uscite dell'anno nuovo. Tanti i titoli imperdibili tra cui il reality show The Trust, la nuova serie drammatica tratta dal libro di Trent Dalton, Ragazzo divora universo e il nuovo film heist con Úrsula Corberó, Lift.

Allora entriamo nel vivo e scopriamo quali sono le serie tv e i film da non perdere su Netflix in questa prima settimana del 2024.

The Trust, il nuovo esperimento sociale di Netflix (10 gennaio 2024)

Nella seconda settimana del 2024, Netflix lancia un nuovo reality show, The Trust. Si tratta di un esperimento sociale pronto a seguire il successo di Squid Game La Sfida. Come funziona? Undici sconosciuti ricevono 250.000 dollari da dividere equamente. Prenderanno la parte che gli spetta oppure cercheranno di escludersi a vicenda, attratti dalla possibilità di tenere più denaro per sé? La natura umana è sottoposta a una prova estrema mentre l'avidità e la diffidenza minacciano di distruggere anche le relazioni più solide. In questo gioco tutti entrano da vincitori e tutti possono uscirne come tali se decidono di condividere.

Ragazzo divora universo, un racconto di formazione dal romanzo di Trent Dalton (11 gennaio 2024)

Un'epica storia di formazione ambientata a Brisbane negli anni '80, in cui la magia e l'innocenza della giovinezza si intrecciano alla brutale realtà del mondo adulto. Un padre perduto, un fratello muto e una madre tossicodipendente in recupero, un padrino che spaccia eroina e un famigerato criminale come babysitter. Eli Bell cerca di seguire il proprio cuore per diventare una persona migliore, ma il destino continua a disseminare ostacoli sul suo cammino. Ragazzo divora universo è un adattamento dell'iconico romanzo australiano di Trent Dalton, che esplora la storia di un ragazzino che diventa uomo, del bene che si confonde con il male e della quotidianità che diventa straordinarietà.

Lift, il film heist con Úrsula Corberó, girato anche a Venezia (12 gennaio 2024)

Concludiamo con l'uscita, il 12 gennaio 2023, di un nuovo film heist che ha tra i protagonisti l'attrice spagnola, star de La casa di carta, Úrsula Corberó e che è stato girato anche in Italia, precisamente a Venezia da come si nota nelle prime immagini del film da cui si riconosce sia il Mose che altre location veneziane. Si intitola Lift e racconta la storia di una banda internazionale di rapinatori guidata da Cyrus Whitaker (Kevin Hart) che cerca di sottrarre cinquecento milioni di dollari in oro dal passeggero di un aereo a dodicimila metri da terra.