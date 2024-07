Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana

Arriva una nuova settimana per Netflix e tante nuove serie tv da non perdere! Come di consueto torna il nostro appuntamento con le uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming continua a sfornare di settimana in settimana tantissimi nuovi titoli a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro completo di ciò che ci aspetta su Netlfix questa settimana, ecco le migliori nuove uscite Netflix dall'8 al 14 luglio 2024. Tra i titoli più attesi c'è il documentario sul football americano Receiver, il nuovo thriller con Riccardo Scamarcio Svaniti nella notte e la seconda stagione della serie turca romantica Another Self.

Receiver (10 luglio)

Se amate i documentari sportivi e, nello specifico, il football americano Receiver è la serie che fa per voi. Si dice che quella del quarterback sia la posizione più difficile nel football americano ai massimi livelli, ma passare la palla è solo una parte della storia. Receiver segue dentro e fuori dal campo cinque dei migliori ricevitori dell'NFL durante la stagione 2023: Davante Adams, Justin Jefferson, George Kittle, Deebo Samuel e Amon-Ra St. Brown.

Svaniti nella notte (11 luglio)

Debutta questa settimana su Netflix il nuovo attesissimo thriller con Riccardo Scamarcio, Svaniti della notte. Diretto da Renato De Maria, questo film racconta la storia di due genitori separati alle prese con il rapimento dei loro figli.

Elena è una psichiatra americana venuta a vivere in Italia, in Puglia, per amore di Pietro, un uomo dal passato burrascoso. Si sono sposati, hanno fatto due figli, coltivando il sogno di restaurare una masseria e farne un albergo. Ma le cose non sono andate, e ben presto Pietro ed Elena si sono separati.

Una notte, i figli svaniscono nel nulla mentre sono con Pietro alla masseria. Lui li cerca ovunque e alla fine, disperato, è costretto ad avvertire Elena, con la quale è finito in causa per l’affidamento dei bambini. Quando Elena lo raggiunge, lo assale e lo incolpa, furiosa. Finché arriva loro una telefonata: i figli sono stati rapiti, per riaverli dovranno pagare 150.000 euro in contanti entro 36 ore. Per Elena è tutto elementare: sono gli strozzini con cui Pietro si è indebitato per provare inutilmente a restaurare la masseria.

È gente pericolosa, capace di tutto: devono fare come dicono. Pietro è costretto a rivolgersi a Nicola, un vecchio amico malavitoso, che gli propone un affare: gli darà i soldi di cui ha bisogno, ma in cambio vuole che quella notte parta per un’isola tra la Puglia e la Grecia, a sole tre ore da lì, prenda della droga da alcuni suoi “partner” commerciali e la riporti indietro. Ha sempre bisogno di barche “pulite” per i suoi traffici, e quella di Pietro casca a pennello. Pietro acconsente, s’imbarca in una folle avventura in mezzo al mare dalla quale esce vivo per miracolo, la mattina all’alba. Ma quando rientra a Bari trova una situazione totalmente diversa da quella che aveva lasciato solo poche ore prima: niente sembra più corrispondere alla realtà, le persone si comportano in modo assurdo, Elena in testa. A Pietro sembra di impazzire: cosa sta succedendo? Ma non ha tempo per pensare: il tempo passa e questo folle mistero deve essere risolto in fretta.

Another Self 2 (11 luglio)

E, infine, per tutti gli amanti delle serie turche arriva il secondo capitolo di Another Self. Cosa dobbiamo aspettarci? Dopo il viaggio intrapreso nella speranza che Sevgi guarisca, Ada, Sevgi e Leyla si stabiliscono in una nuova città affrontando varie sfide. Ada corre un grosso rischio nella sua vita professionale, Leyla è alle prese con problemi finanziari legati alla sua nuova attività e Sevgi deve tenere nascosto ai suoi cari un grande segreto. Nelle loro nuove vite queste amiche affrontano sfide impreviste sostenendosi a vicenda.