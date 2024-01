Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana di fine gennaio 2024

Si apre una nuova settimana che segna la fine di gennaio 2024 e come di consueto torna il nostro appuntamento con con le nuove uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di fine gennaio 2024/inizio febbraio 2024, ecco le migliori nuove uscite dell'anno nuovo. Tanti i titoli imperdibili tra cui il thriller cileno Baby Bandito, il film animato Orion e il buio e la serie sul sesso, Let's Talk About CHU.

Baby Bandito - serie thriller (31 gennaio 2024)

Iniziamo con il thriller di 8 episodi Baby Bandito. La vita di Kevin prende una piega inaspettata quando si innamora di Génesis, una giovane privilegiata. Deciso a rischiare tutto per amore, l'appassionato skater escogita un piano audace: rubare un progetto dettagliato a un pericoloso gruppo di gangster, conosciuti come "i Macellai", nel tentativo di sottrarre milioni di dollari che lo renderanno il fuggitivo più ricercato del paese. Kevin e Génesis infrangono tutte le regole e, braccati da ogni parte, vivono una storia d'amore intrecciata al pericolo estremo, inseguendo una vita che va oltre l'ordinario in cui la passione e il rischio culminano in un emozionante viaggio a Roma. Ispirata alla rapina del secolo avvenuta in Cile nel 2014.

Orion e il buio - film d'animazione (2 febbraio)

Questa è anche la settimana dedicata all'animazione con l'uscita del cartone Orion e il buio. Orion sembra proprio un normale studente delle scuole elementari: timido, modesto e con una cotta segreta. Ma sotto questo aspetto all'apparenza ordinario, Orion è sopraffatto dall'ansia adolescenziale, terrorizzato in modo irrazionale da api, cani, onde radio dei cellulari, clown assassini nelle fognature, dall'oceano e dal timore di cadere da una scogliera. Tra tutte le sue fobie, quella che teme di più è quella a cui si trova davanti ogni sera: il buio. L'incarnazione della sua paura più grande si materializza e porta Orion con sé in un folle viaggio intorno al mondo per dimostrare che la notte non è poi così terrificante. Mentre i due improbabili personaggi si avvicinano sempre di più, Orion deve decidere se vuole imparare ad accettare l'ignoto e cercare di impedire alla paura di controllare la sua esistenza per godersi finalmente le gioie della vita.

Let's Talk About CHU - serie romantica (2 febbraio 2024)

E, infine, per chi cerca qualcosa di più piccante, arriva la serie sul sesso Let's Talk About CHU. La figlia più giovane, Chu Ai (Chan Tzu-hsuan), lavora come terapista della cera e gestisce un canale di social media di educazione sessuale. Guidata dal mantra "fare l'amore, non innamorarsi", naviga tra le sue ansie attraverso una relazione di amicizia con Ping-ke (Kai Ko), che condivide il suo scetticismo sull'amore. Allo stesso tempo, la sorella maggiore Chu-wei (Kimi Hsia) affronta le sfide coniugali con il marito Shi-chieh (Umin Boya), mentre il fratello Yu-sen (JC Lin) rompe con il fidanzato di lunga data dopo essere rimasto intrappolato in una relazione squilibrata. Sullo sfondo di un rapporto teso tra i loro genitori, interpretati da Miao Ke-li e Hong Sheng-te), la serie si interroga sulla possibilità che Chu-ai riesca a trovare un percorso per scoprire se stessa, soddisfare i suoi desideri e stabilire una relazione significativa.