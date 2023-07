Arriva una settimana molto importante per Netflix che vedrà l'uscita di diversi titoli tra i più attesi di questo 2023. Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna anche questa volta il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix più attese dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di luglio 2023, ecco le nuove uscite da non perdere.

Tra le nuove serie Netflix più interessanti troviamo diversi titoli, ognuno appartenente a un diverso genere di racconto. Partiamo dal più atteso di tutti, il film Bird Box Barcellona, sequel del film fenomeno con Sandra Bullock, Bird Box, che debutta su Netflix proprio questa settimana. Passiamo poi all'uscita di un film documentario molto interessante, Unknown soldati robot che indaga sui pericoli dell'intelligenza artificiale nella costruzione di robot da guerra e, infine, debutta su Netflix proprio questa settimana anche una nuova serie comedy Michelle Buteau: Survival of the thickest.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di luglio 2023 e perché vale la pena scegliere proprio queste.

Unknown: Soldati robot (10 luglio 2023) - Film

Arriva su Netflix un nuovo film documentario, parte di una docu-serie in quattro episodi intitolata Unknown, che racconta storie mozzafiato di esplorazione e avventura in territori incontaminati. Questo particolare episodio è incentrato sull'intelligenza artificiale utilizzata nella costruzione di robot da guerra. Si intitola Unknown: Soldati robot ed è un racconto interessantissimo che ci fa addentrare nel cuore dell'industria militare dove sta per nascere un nuovo tipo di soldato. I robot controllati dall'IA stanno cambiando il volto della guerra e sempre più spesso prendono decisioni autonome sul campo di battaglia. In questo documentario i soldati e gli scienziati parlano dei benefici di queste tecnologie mentre gli attivisti cercano di esporne i potenziali pericoli.

Michelle Buteau: Survival of the thickest (13 luglio 2023) - serie tv

Michelle Buteau: Survival of the Thickest è la nuova comedy sulla dobypositivity di Netflix che segue la storia di Mavis Beaumont (Michelle Buteau). Mavis è una donna nera, giunonica e single da poco (non per scelta!) che si trova inaspettatamente a dover ricostruire la propria vita come stilista. Affrontando varie difficoltà, è determinata non solo a sopravvivere, ma a prosperare con il sostegno della famiglia che ha scelto e sfoggiando un atteggiamento body positive, una bella scollatura e del lucidalabbra. Questa commedia sceneggiata è tratta dall'acclamata raccolta di racconti di Buteau.

Bird Box Barcellona (14 luglio 2023) - Film

Dai produttori del fenomeno globale Bird Box arriva il progetto Bird Box Barcellona, un'espansione dell'universo che ha ipnotizzato il pubblico nel 2018. Quando una forza misteriosa decima la popolazione mondiale, Sebastian deve intraprendere un percorso di sopravvivenza per le strade deserte di Barcellona. Mentre crea alleanze difficili con gli altri sopravvissuti e si dirige verso un rifugio, emerge una minaccia ben più sinistra delle creature mai viste.