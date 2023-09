Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana?

Arriva una nuova settimana e torna il nostro consueto appuntamento con con le nuove uscite Netflix più attese e più interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di settembre 2023, ecco le nuove uscite da non perdere. Tra le nuove serie Netflix più interessanti di questa settimana troviamo

Di4ri 2 (14 settembre)

Torna, proprio questa settimana, la seconda stagione di Di4ri, la serie Netflix italiana che cerca di raccontare la pre-adolescenza attraverso la storia di un gruppo di ragazzi delle medie. Con una nuova colonna sonora firmata Luca D'Alessio e tante novità, tornano i ragazzi della 2D. Ma che cosa è successo loro dopo l’occupazione? Saranno rimasti in classe insieme nella scuola di Marina Piccola? E Livia avrà perdonato Pietro dopo aver scoperto della scommessa? La seconda stagione di Di4ri riparte dalle risposte a queste domande e dall’arrivo di un nuovo personaggio, quello di Bianca, la cugina di Giulio, una ragazza talentuosa e solare che saprà integrarsi nel gruppo con la sua vitalità e la capacita? di capire gli altri. In questa seconda stagione i nostri protagonisti affronteranno il loro terzo e ultimo anno di medie. Un anno indimenticabile e carico di sfide, che si chiuderà con la prima prova importante della loro vita, l’esame di terza media, e con una scelta determinante: che cosa fare dopo? Se ognuno dovrà prendere la propria strada, l’amicizia sopravviverà alla separazione?

Le probabilità statistiche dell'amore a prima vista - film (15 settembre)

Se amate i film romantici non potete perdervi Le probabilità statistiche dell'amore a prima vista, la nuova rom-com di Netflix dai produttori del franchise "Tutte le volte che ho scritto ti amo" e tratta dal popolare romanzo omonimo di Jennifer E. Smith. Dopo aver perso il volo da New York a Londra, Hadley (Haley Lu Richardson) e Oliver (Ben Hardy) si incontrano per caso all'aeroporto ed entrano subito in sintonia. La lunga notte che trascorrono insieme in aereo passa in un batter d'occhio, ma all'atterraggio a Heathrow i due sono costretti a separarsi e ritrovarsi nella confusione sembra impossibile. A meno che il destino non intervenga per trasformare questi compagni di viaggio in compagni di vita.

El Conde (15 settembre)

Appena presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, El Conde di Pablo Larraín arriva anche su Netflix. El Conde è un horror con toni da commedia cupa che immagina un universo parallelo ispirato alla storia recente del Cile. Il film presenta Augusto Pinochet, simbolo mondiale del fascismo, nelle vesti di un vampiro che vive nascosto in un palazzo in rovina nella gelida punta meridionale del continente. La malvagità è il suo stesso sostentamento. All'età di duecentocinquant'anni Pinochet decide di non bere più sangue e così rinuncia alla vita eterna. Non riesce più a sopportare che il mondo lo ricordi come un ladro. Nonostante la natura deludente e opportunistica della sua famiglia, una relazione inattesa lo incoraggia a vivere una nuova vita piena di passione controrivoluzionaria.

Surviving Summer 2 (15 settembre)

Ricordate Surviving Summer? La serie estiva uscita su Netflix la scorsa estate che raccontava la storia di un'adolescente di New York costretta a trasferirsi in un pesino dell'Australia e a interfacciarsi con differenze culturali, ambientali e un mondo tutto nuovo dove si respira surf, oceano e onde da cavalcare? Se non la ricordate, andate a recuperarla e se, invece, siete tra quelli che hanno adorato questa serie sappiate che sta per uscire la sua seconda stagione. Summer torna a Shorehaven con una nuova passione per il surf e il desiderio di ritrovare Ari e i vecchi amici, ma quando si qualifica per i campionati statali, trova un'acerrima nemica in Wren, che è la capitana della squadra e adesso sta con Ari.