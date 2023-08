Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana?

Arriva una nuova settimana e torna il nostro consueto appuntamento con con le nuove uscite Netflix più attese e più interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di agosto 2023, ecco le nuove uscite da non perdere. Tra le segnalazioni di questa settimana targata Netflix troviamo due docuserie: Depp contro Heard, resoconto in tre puntate di uno dei processi più chiacchierati degli ultimi anni, e Untold, terzo volume dell'apprezzato progetto dedicato a storie di sport curiose, scandalose, intriganti. Spazio anche per la quarta stagione della sitcom The Upshaws e ad un film d'animazione in 3d: il fantasy-comedy The Monkey King. Ma scopriamo nel dettaglio le trame, le curiosità e le cose da sapere sulle novità settimanali di casa Netflix.

Untold - Volume 3 (15 agosto) - Docuserie

"Untold" è un'apprezzata docuserie, creata dai fratelli Maclain e Chapman Way, che racconta alcune storie di sport. Ogni stagione (o "Volume") è composta da una serie di film che raccontano ciascuno dei quali narra una vicenda sportiva curiosa, non necessariamente nota, talvolta fuori dagli schemi. Il piglio adottato vuole andare al di là del racconto tradizionale di cronaca, generalmente adottata dai giornali celebri, scompaginando talvolta alcune certezze. Le vicende vengono raccontate dagli stessi protagonisti coinvolti: ne escono storie di trionfi e di dolori, di sacrifici e di bugie. Il terzo volume è composto da cinque puntate. Si comincia oggi, 15 agosto, con "Hell of Shame". Storia di Victor Conte, dopo aver detto e giurato per tanti anni che BALCO Laboratories, la sua società di integratori e alimenti con sede, è sempre stata estranea alla produzione di farmaci dopanti e illegali, dal 2000 diventa un guru per atleti in cerca di steroidi (e conseguenti traguardi sportivi). fama e record mondiali. Le testimonianze gli hanno fatto cadere addosso la bellezza di 42 capi d'accusa.

Depp contro Heard (16 agosto) - Docuserie

Divisa in tre parti, la docuserie illustra una delle pagine più dibattute dello Star System hollywoodiano degli ultimi anni. Johnny Depp e Amber Heard si sono conosciuti nel 2012 sul set del film "The Rum Diary". Fidanzati nel 2015 e convolati a nozze lil successivo anno, dopo 15 mesi di unione, nel maggio 2016 la Heard chiede il divorzio, concretizzato poi un anno dopo. La donna aveva denunciato violenze fisiche subite: nella primavera del 2022 si è svolto il processo tra i due attori, che si basava sull'accusa di diffamazione lanciata da Depp nei riguardi dell'ex coniuge Heard. La Heard è stata condannata a risarcirlo con un totale di 10,35 milioni di dollari. La domanda sorge spontanea: riuscirà questa docuserie a dire qualcosa di nuovo su una vicenda mediaticamente così sovraesposta?

The Upshaws, Stagione 4 (17 agosto) - Serie Tv

"The Upshaws" è una sitcom creata da Regina Y. Hicks e Wanda Sykes. La storia segue la vita di una famiglia afroamericana della classe operaia dell'Indiana e ne descrive la quotidianità, dedita a migliorarsi di giorno in giorno. Il capofamiglia, Bennie Upshaw, ha commesso diversi errori nella vita; ma ha adesso deciso di sacrificarsi, in nome della sua famiglia, composta dalla moglie Regina, da un primogenito, due figlie, primogenito (Jermelle Simon) e un figlio adolescente avuto da un’altra relazione; senza dimenticare l'ingombrante presenza della cognata. Tra sacrifici e difficoltà, la famiglia è unita alla ricerca di un domani migliore.

The Monkey King (18 agosto) - Film

Netflix lancia un suo lungometraggio animato dal titolo "The Monkey King", ispirato a "Il viaggio in Occidente", classico della letteratura cinese, pubblicato nel 1590. Il film è una commedia per famiglie in animazione computerizzata, che mescola il fantasy con la commedia d'azione. La narrazione segue una scimmia che, con il suo magico bastone, si ritrova ad affrontare una straordinaria missione per sconfiggere più di cento demoni. Vedremo, inoltre, uno strambo re dragone e una ragazzina che promette di dare filo da torcere all'atteggiamento fin troppo sicuro del protagonista.