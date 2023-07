Arriva una settimana molto importante per Netflix che vedrà l'uscita di diversi titoli tra i più attesi di questo 2023. Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna anche questa volta il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix più attese dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di luglio 2023, ecco le nuove uscite da non perdere.

Tra le nuove serie Netflix più interessanti di questa settimana troviamo una docu-serie, Respiro Profondo, sul mondo dell'apnea, esce anche la terza stagione de Il colore delle magnolie e debutta uno dei film più attesi di Netflix, Hanno clonato Tyrone.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di luglio 2023 e perché vale la pena scegliere proprio queste.

Respiro profondo (19 luglio 2023)

Una campionessa di immersioni in apnea e un esperto subacqueo di sicurezza sembravano essere fatti l'uno per l'altra nonostante i diversi percorsi intrapresi per arrivare all'apice del mondo delle immersioni in apnea. Questa docu-serie regala uno sguardo agli emozionanti risultati (e agli inevitabili rischi) associati alla realizzazione di un sogno nelle silenziose profondità dell'oceano.

Il colore delle magnolie 3 (20 luglio 2023)

Torna questa settimana anche Il colore delle magnolie con la sua terza stagione. Dopo la rissa da Sullivan, Maddie cerca il modo migliore di aiutare Cal mentre prova a tenere a bada le proprie emozioni. Helen affronta decisioni difficili sugli uomini della sua vita e Dana Sue vorrebbe a usare il lascito di Miss Frances per aiutare la comunità, senza turbare la famiglia. L'identità della persona che ha tagliato i pneumatici sconvolge la cittadina di Serenity. La nuova votazione ha conseguenze inattese e sbocciano amori sorprendenti in ogni generazione. Nel corso della stagione le donne affrontano questi problemi e le complicazioni collegate con il tipico affetto, umorismo e dedizione nei confronti l'una della dell'altra e dei propri cari che le contraddistinguono e con tanti margarita.

Hanno clonato Tyrone (21 luglio 2023)

Debutta, proprio questa settimana su Netflix, un nuovo film a metà tra giallo, fantascienza e commedia, Hanno clonato Tyrone. In questo giallo pulp, una serie di eventi inquietanti mette un trio improbabile (Boyega, Foxx e Parris) sulle tracce di un terribile complotto governativo.