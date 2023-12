Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana

Arriva una nuova settimana per Netflix e, come di consueto, torna il nostro appuntamento con con le nuove uscite più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di dicembre 2023, ecco le migliori nuove uscite. Tra i titoli imperdibili c'è il nuovo film con Bradley Copper regista e attore, Maestro, la nuova serie horror sudcoerana La creatura di Gyeongseong e l'attesissimo nuovo fim di fantascienza di Zac Snyder, Rebel Moon.

Maestro, il nuovo film con Bradley Cooper regista e attore, sul compositore Leonard Bernstein - 20 dicembre 2023

Maestro è un'imponente e impavida storia d'amore che ripercorre la relazione durata una vita tra Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein. Maestro non è solo una dichiarazione d'amore alla vita e all'arte, ma essenzialmente una rappresentazione emotivamente epica di famiglia e amore. Con un bravissimo Bradley Cooper regista e attore, questo film vi catturerà il cuore. Da non perdere.

La creatura di Gyeongseong, il nuovo horror sudcoreano - 22 dicembre 2023

Passiamo al versante serie tv e puntiamo i riflettori su un nuovo titolo sudcoreano, che in fatto di serie tv non ci delude mai: La creatura di Gyeongseong, un horror/crime che sembra avere un grande potenziale. La storia? Nella primavera del 1945 nel misterioso ospedale Ongseong di Gyeongseong, un imprenditore e una detective lottano per la sopravvivenza affrontando un mostro nato dall'avidità umana.

Rebel Moon - Parte 1: Figlia del fuoco, il nuovo film sci-fi di Zac Snyder - 22 dicembre 2023

Finisce proprio questa settimana l'attesa per il nuovo film di fantascienza di Zac Snyder, Reberl Moon che debutterà con la sua parte 1 intitolata Figlia del fuoco. Si tratta del primo film di una saga di fantascienza ambientata in una galassia immaginaria e, per gli amanti del genere, ma non solo, è un appuntamento imperdibile.