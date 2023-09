Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana?

Arriva una nuova settimana e torna il nostro consueto appuntamento con con le nuove uscite Netflix più attese e più interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di settembre 2023, ecco le nuove uscite da non perdere. Tra le nuove serie Netflix più interessanti di questa settimana troviamo la quarta e ultima stagione di Sex Education, il debutto di un nuovo k-drama, Song of the Bandits e un film per famiglie leggero e divertente, Spy Kids: Armageddon.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di settembre 2023 e perché vale la pena scegliere proprio queste.

Sex Education 4, il gran finale di serie (21 settembre)

Arriva su Netflix proprio questa settimana e dopo tanta attesa il gran finale di una delle serie più amate della piattaforma di streaming: Sex Education. Dopo la chiusura della Moordale, Otis ed Eric ora affrontano una nuova sfida: il primo giorno al liceo Cavendish. Otis è nervoso riguardo alla creazione della sua nuova clinica, mentre Eric prega che non siano visti di nuovo come sfigati. Ma il Cavendish è uno shock culturale per tutti gli studenti della Moordale... pensavano di essere progressisti, ma questo liceo è molto più avanti. Oltre a una sessione giornaliera di yoga nel giardino comune, c'è un forte senso di sostenibilità e un gruppo di studenti noti per essere… gentili? Viv è totalmente sconvolto dall'approccio del liceo, che sembra gestito dagli studenti e non competitivo, mentre Jackson fa ancora fatica a dimenticare Cal. Aimee cerca qualcosa di nuovo iscrivendosi a una lezione di arte e Adam si chiede se l'educazione tradizionale faccia per lui. Negli Stati Uniti, Maeve vive il suo sogno alla prestigiosa Wallace University come studentessa dell'autore di culto Thomas Molloy. Otis ha ancora una cotta per lei, mentre si adatta a non essere più un figlio unico a casa, o l'unico terapeuta per gli studenti.

Song of the Bandits, il nuovo k-drama (22 settembre)

Su Netflix sta per arrivare un nuovo k-drama pronto a raccontare il dominio coloniale giapponese in Corea negli anni '20. Parliamo di Song of the Bandits, un thriller d'azione ambientato in un Gando senza regole negli anni '20 su terra cinese, con denaro giapponese e con il popolo Joseon narra la storia di coloro che hanno unito le forze per proteggere i loro cari e la propria patria. Questa serie drammatica sudcoreana, composta da dodici episodi, scritta da Han Jung Hoon (Bad Guys) e diretta da Hwang Joon Hyuk (Black Dog) che ci trasporterà direttamente in un'avventura storica piena d'azione e colpi di scena.

Spy Kids: Armageddon, perfetto per bimbi e famiglie (22 settembre)

Arriva su Netflix la nuova commedia per famiglie Spy Kids: Armageddon. La trama? Quando i figli dei più grandi agenti segreti al mondo aiutano a loro insaputa un potente sviluppatore di giochi a diffondere un virus informatico che gli consente di controllare ogni tipo di dispositivo, devono diventare spie loro stessi per salvare i genitori e il mondo intero.