Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana?

Arriva una nuova settimana e torna il nostro consueto appuntamento con con le nuove uscite Netflix più attese e più interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa prima settimana di ottobre 2023, ecco le nuove uscite da non perdere. Iniziamo con il dire che una delle serie Netflix più attese dell'anno uscirà proprio questa settimana e parliamo della terza stagione di Lupin, la serie con Omar Sy nei panni del ladro gentiluomo che torna su Netlfix con nuovi episodi. Oltre a Lupin, questa è la settimana della docu-serie su David Beckham e anche la settimana del nuovo film erotico con Phoebe Dynevor di Bridgerton, Fair Play.

Lupin 3 (5 ottobre)

L'attesa è finita, Lupin sta per tornare su Netflix e manca letteralmente pochissimo. Un ritorno, quello del ladro gentiluomo su Netflix tra i più attesi dell'anno e pronto a regalare al pubblico nuove avventure, nuovi rebus da risolvere e nuove emozioni da provare insieme ad Assane Diop (Omar Sy). Assane ora è in clandestinità e deve imparare a vivere lontano dalla moglie e dal figlio. Le sofferenze che lui stesso ha causato lo spingono a tornare a Parigi con una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Ma gli spettri del passato sono sempre dietro l'angolo e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.

Beckham (4 ottobre)

Arriva su Netlfix proprio questa settimana la docu-serie dedicata a David Beckham. Si tratta di una serie in quattro parti che mostra i retroscena di una star del calcio mondiale e icona culturale. David Beckham è una delle figure più note del pianeta, tuttavia pochi lo conoscono veramente. Dagli umili inizi tra la classe operaia di East London, con la sua volontà e determinazione a vincere e tramite la battaglia per trovare un equilibrio tra ambizione, amore e famiglia, la storia di David è un susseguirsi di enormi alti e bassi. La serie ti farà vivere questa altalena di emozioni narrando la storia sorprendente, personale e definitiva di uno degli atleti più noti e discussi di tutti i tempi.

Fair Play (6 ottobre)

Prima opera della regista esordiente Chloe Domont, Fair Play è il nuovo thriller erotico di Netflix con Phoebe Dynevor di Bridgerton e Alden Ehrenreich sul tema delle relazioni amorose sul lavoro. Emily (Phoebe Dynevor, Bridgerton) e Luke (Alden Ehrenreich, Hail, Caesar!) sono una coppia di neo-fidanzati che condivide un appartamento a New York, dove lavorano insieme presso il fondo speculativo One Crest Capital, anche se il protocollo dell'ufficio impone loro di mantenere segreta la loro relazione personale. Quando Emily e Luke si trovano in lizza per la stessa promozione, sono costretti a confrontarsi con il ruolo che l'ambizione gioca nella loro relazione. Emily si pone in secondo piano per placare il suo fidanzato, ma cerca lo stesso di dimostrare il suo valore al suo superiore (Eddie Marsan, Ray Donovan) per poter ottenere la promozione. Questo film nasce dalla riflessione personale della scrittrice e regista Chloe Domont su come le sue relazioni passate siano state influenzate dalle sue aspirazioni professionali.