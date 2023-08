Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana?

Arriva una nuova settimana e torna il nostro consueto appuntamento con con le nuove uscite Netflix più attese e più interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di agosto 2023, ecco le nuove uscite. Tra le segnalazioni di questa settimana targata Netflix troviamo il secondo docufilm sportivo del terzo Volume di "Untold"; un anomalo talk show giapponese e la terza e ultima stagione della serie televisiva "Ragnarok". Leggiamo adesso le trame, le curiosità e le cose da sapere sulle novità settimanali di casa Netflix.

Untold - Swamp Kings (22 agosto) - Docufilm

Secondo appuntamento stagionale (di quattro) per la docuserie "Untold", che in questo terzo Volume racconta nuove storie di sport. Vicende talvolta fuori dagli schemi, narrate in modalità non tradizionale, con la volontà di travalicare la cronaca risaputa. Dopo la puntata della scorsa settimana, "Hell of Shame", incentrata sulla figura Victor Conte, il secondo docufilm del lotto è "Swamp Kings", sul football universitario. La narrazione sposta il focus sui Florida Gators dal 2005 al 2010, quando Urban Meyer diventa il nuovo allenatore della squadra. Meyer, noto per il suo stile esigente e spietato, ha portato i Gators a vincere due BCS National Championship. La serie presenta interviste con Meyer e i giocatori che ha allenato, tra cui Brandon Siler, Tim Tebow, Brandon Spikes, Major Wright e Ahmad Black. Attraverso immagini di repertorio e analisi dettagliate delle strategie utilizzate nelle vittorie e sconfitte dei Gators, la serie esplora ogni anno del regno di Meyer senza ignorare gli aspetti più complessi della sua leadership e i pericoli associati alla fama per i giovani giocatori.

Lighthouse (22 agosto) - Talk Show

Di recente Netflix ha manifestato la volontà di puntare molto sul Giappone, ritenuta una delle nazioni chiave per la crescita internazionale della piattaforma. Sono così stati presentati cinque format tra talk e varietà, tipologie molto in voga nel Sol Levante. Innanzitutto le nuove edizioni del comedy show "Last One Standing" e del programma di appuntamenti di mezza età "Love Village". A questi si aggiungono i dating show "Is She the Wolf?" e "Love Like a K-Drama", e la commedia-varietà in partenza questa settimana e visibile anche in Italia: "Lighthouse", dove vedremo all'opera il musicista-attore Gen Hoshino e il comico Masayasu Wakabayashi. Uno spettacolo certamente distante dai nostri abituali standard ma che proprio per questo potrebbe meritare un'occhiata.

Ragnarok 3 (24 agosto) - Serie Tv

Terza e ultima stagione per la serie televisiva ideata da Adam Price nel 2020. "Ragnarok" rappresenta un coming-of-age che trae ispirazione dalla mitologia nordica, espandendo questa narrativa in una prospettiva del tutto inaspettata. La trama si sviluppa nella cittadina immaginaria di Edda, incastonata nella spettacolare e selvaggia bellezza della natura norvegese. La narrazione ruota attorno agli abitanti di Edda, alcuni dei quali celano segreti e identità inaspettate. In un mondo sconvolto, con tanto di scioglimento dei ghiacci polari, tra inverni caldi e diluvi violenti, sull'orlo di un altro Ragnarok, Magne, il 18enne ptotagonista, capisce di essere il prescelto e di dover sfidare il temibile nemico; oltre ad affrontare problemi propri della sua giovane età. Nel cast della serie troviamo David Stakston,Herman Tømmeraas e Theresa Frostad Eggesbø.