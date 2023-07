Arriva una settimana molto importante per Netflix che vedrà l'uscita di diversi titoli tra i più attesi di questo 2023. Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna anche questa volta il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix più attese dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di luglio 2023, ecco le nuove uscite da non perdere. Tra le nuove serie Netflix più interessanti di questa settimana troviamo il nuovo film thriller, Paradise, la serie romantica Il racconto perfetto e la docu-serie Netflix tra le più controverse di questo anno, Come diventare leader di setta. Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di luglio 2023 e perché vale la pena scegliere proprio queste.

Paradise (27 luglio 2023) - film thriller/fantascienza

Iniziamo con il nuovo film Netflix,Paradise, un titolo che mette insieme i generi del thriller con la fantascienza. Cedere la propria esistenza in cambio di denaro: in un futuro non troppo lontano, un metodo per trasferire anni di vita da una persona all'altra ha cambiato il mondo per sempre, trasformando la startup biotecnologica AEON in un'azienda farmaceutica multimiliardaria. Elena e Max hanno una vita quasi perfetta. Ma quando la coppia si trova di fronte a inaspettate richieste di risarcimento assicurativo che non può pagare, tutto cambia in un istante: per saldare i debiti, Elena (Marlene Tanzcik) deve "pagare" 40 anni della sua vita. Derubati di un futuro insieme, i due devono fare i conti con quello che resta della loro esistenza. Max (Kostja Ullmann), che lavora per AEON, fa di tutto per recuperare gli anni perduti di Elena. Ma nulla sarà più come prima.

Il racconto perfetto (28 luglio 2023) - miniserie romantica

Per chi ama le serie romantiche, esce proprio questa settimana una nuova miniserie dal titolo Il racconto perfetto. Margot e David vengono da mondi diversi. Lei è l'ereditiera di un impero alberghiero. Lui deve svolgere tre lavori per sbarcare il lunario. Ma quando le loro strade si incrociano, si rendono conto che solo loro potranno aiutarsi a vicenda a riconquistare le proprie anime gemelle.

Come diventare leader di una setta (28 luglio 2023) - docu-serie

E, infine, imperdibile e anche molto controversa è la nuova docu-serie Netflix di sei episodi che insegna come manipolare le persone diventando un leader di setta. La voce narrante di Peter Dinklage nella versione originale rivela la strategia per ottenere amore incondizionato, devozione illimitata e il potere di controllare la mente, il corpo e l'anima delle persone.