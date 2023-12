Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana

Arriva una nuova settimana per Netflix e, come di consueto, torna il nostro appuntamento con con le nuove uscite più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa ultima settimana di dicembre 2023, ecco le migliori nuove uscite. Tra i titoli imperdibili c'è, senza dubbio, Berlino, lo spin-off de La casa di carta ma anche la serie in stop-motion sui Pokemon e poi c'è anche un interessante documentario di denuncia su un campo terapeutico per adolescenti problematici che, invece che aiutare i ragazzi, ne abusava.

Il documentario Hell Camp - inferno dei teenager (27 dicembre 2023)

Tra le novità Netflix di questa ultima settimana di dicembre 2023 c'è un documentario di denuncia molto interessante sulla storia di un camp per adolescenti problematici trasformato in luogo di abusi. Le brutali condizioni di un famigerato campo di terapia nella natura e i presunti abusi sugli adolescenti problematici che lo frequentavano sono rivelati in questo avvincente documentario di denuncia.

La concierge Pokémon (2 dicembre 2023)

Arriva su Netflix, proprio questa settimana, anche la serie animata in stop-motion sui Pokemon: La concierge Pokémon. Si tratta del primo titolo in collaborazione con The Pokémon Company e un ambizioso progetto in stop motion prodotto dall'acclamata società Dwarf Studio. Espandendo il mondo del franchise, la storia segue una concierge di nome Haru mentre interagisce con i Pokémon e i loro proprietari in visita presso il "Pokémon Resort".

Berlino, lo spin-off de La casa di carta (29 dicembre 2023)

E, ultimo ma non per importanza, c'è l'attesissimo debutto di Berlino, il primo spin-off de La casa di carta. Cosa dobbiamo aspettarci? Grandi cose e, intanto, la trama recita così: "Solo due cose riescono a trasformare senza fallo una giornata da terribile a memorabile: l'amore e tanti soldi facili. È proprio questo che ha sostenuto Berlino negli anni migliori, quando ancora non sospetta di essere malato e non è nemmeno rimasto intrappolato come un topo nella Zecca spagnola. Qui inizia a preparare uno dei suoi colpi più spettacolari, facendo sparire con una magia gioielli del valore di 44 milioni con l'aiuto di una delle tre squadre con le quali ha lavorato".