Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana?

Arriva una nuova settimana e torna il nostro consueto appuntamento con con le nuove uscite Netflix più attese e più interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di fine settembre 2023, ecco le nuove uscite da non perdere. Tra le nuove serie Netflix più interessanti di questa settimana troviamo l'attesissima docu-serie su Vasco Rossi, Il Supervissuto ma anche una nuova docu-serie true crime sul mistero irrisolto di Jill Dando. Arrivano sul catalogo anche due nuovi film thriller, da Nowhere a Reptile, il nuovo film con Benicio del Toro e Justin Timberlake e il corto di Wes Anderson, La meravigliosa storia di Henry Sugar.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di fine settembre-inizio ottobre 2023 e perché vale la pena scegliere proprio queste.

Jill Dando: un mistero irrisolto (26 settembre) - docu-serie true crime

Questa nuova settimana seriale inizia con una nuova docu-serie true crime dedicata al mistero irrisolto di Jill Dando. Nel 1999 la leggenda della radiotelevisione britannica Jill Dando è uccisa da un colpo di pistola sulla porta di casa, in pieno giorno. Il delitto rimane irrisolto nonostante una delle più grandi indagini di omicidio della storia britannica. Questa serie in tre parti conduce gli spettatori attraverso i colpi di scena di un vero e proprio giallo, mentre la famiglia, gli amici, i giornalisti, gli investigatori e gli avvocati affrontano l'interrogativo: chi l'ha uccisa?

Il supervissuto (27 settembre) - docu-serie

Altra attesissima uscita Netflix di questa settimana è anche la docu-serie dedicata alla vita e alla carriera di Vasco Rossi, Il Supervissuto. Vasco Rossi - Il Supervissuto è stata girata, in gran parte, durante i due anni di pandemia, un momento di inaspettata pausa dai soliti, innumerevoli impegni della rockstar, un’occasione unica per trovare il tempo di guardarsi indietro e ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita. La serie segue Vasco nei luoghi più importanti per lui, da Zocca, sua città natale, a Los Angeles e, attraverso interviste, materiali d’archivio e testimonianze di chi lo ha accompagnato in questi anni, ripercorre la sua e le molte storie che stanno dietro alle sue indimenticabili canzoni.

La meravigliosa storia di Henry Sugar (27 settembre) - corto

Debutta su Netflix, dopo essere stata presentata al Festival di Venezia, La meravigliosa storia di Henry Sugar, il nuovo corto di Wes Anderson con Benedict Cumberbatch come protagonista. Un'amata storia di Roald Dahl su un uomo benestante che scopre un guru in grado di vedere senza usare gli occhi e decide di imparare l'arte per imbrogliare nel gioco d'azzardo.

Nowhere (29 settembre) - film thriller

Passiamo ai nuovi film Netlfix, tra i più interessanti di questa settimana c'è il thriller Nowhere. La trama? Mia (Anna Castillo) è una donna incinta che fugge da un regime totalitario nascondendosi in un container con il marito. Costretta a separarsi da lui, deve lottare per la sopravvivenza quando un violento temporale la scaraventa in mare. Sola e alla deriva in mezzo all'oceano, dovrà affrontare di tutto per salvare la vita della figlia e ritrovare il proprio compagno.

Reptile (29 settembre) - film thriller

E infine, debutta anche il nuovo thriller con benicio Del Toro e Justin Timberlake, Reptile. In seguito al brutale omicidio di una giovane agente immobiliare un tenace detective cerca di risolvere un caso in cui niente è come sembra, frantumando nel frattempo le illusioni della propria vita.