Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana?

Arriva una nuova settimana e torna il nostro consueto appuntamento con con le nuove uscite Netflix più attese e più interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di fine agosto/inizio settembre 2023, ecco le nuove uscite da non perdere. Tra le nuove serie Netflix più interessanti di questa settimana troviamo l'attesissimo live-action del manga più famoso della storia del Giappone, One Piece, la serie romantica interattiva Choose Love dove sarà il pubblico a prendere decisioni d'amore al posto della protagonista e, infine, l'ultimo grande capitolo della serie animata Disincanto.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana che va dal 28 agosto al 3 settembre 2023 e perché vale la pena scegliere proprio queste.

One Piece, il primo live-action del manga di Eiichiro Oda (31 agosto)

L'attesa è finita, la serie su One Piece arriva proprio questa settimana su Netflix. Tratta dalla serie manga più venduta della storia del Giappone e scritta da Eiichiro Oda, One Piece è un'impareggiabile avventura leggendaria ambientata in alto mare. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero da sempre alla ricerca di una vita libera. Luffy abbandona il suo villaggio per intraprendere un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro One Piece e diventare il re dei Pirati! Tuttavia, per trovare l'inestimabile premio Luffy dovrà assoldare la ciurma dei suoi sogni, trovare una nave, scandagliare in lungo e in largo il vasto mare azzurro, seminare i Marine e farla in barba a temibili rivali.

Choose Love, la serie romantica interattiva (31 agosto)

E se fosse il pubblico a prendere le decisioni al posto dei personaggi del piccolo schermo? Se per una volta gli spettatori potessero avere il potere di direzionare la storia di una serie tv secondo il loro gusto? Non è un sogno ma una realtà nella nuova serie Netlix Choose Love, una serie romantica interattiva dove l'andamento della storia dipenderà dalle scelte del pubblico. Cami Conway (Laura Marano) ha una vita perfetta. Ha il lavoro che vuole (tecnico del suono) e si sta avviando al fidanzamento, al matrimonio e ai figli con il suo stupendo ragazzo Paul (Scott Michael Foster). Eppure, manca qualcosa... che sia solo la paura di essere tagliata fuori, accompagnata dalla fobia di impegnarsi? O che si stia davvero perdendo un'opportunità migliore, magari proprio la carriera di cantante un tempo agognata e ormai dimenticata? E Paul... è davvero l'amore della sua vita? E se invece lo fosse Rex Galier (Avan Jogia), la sexy rock star britannica che capita un giorno nel suo studio e che perde la testa per lei? O magari si tratta del suo primo amore che l'ha lasciata: Jack Menna (Jordi Webber), il giramondo idealista che torna a casa pronto a riaccendere la loro passione giovanile? Cami si trova davanti un caleidoscopio di scelte allettanti, ma difficili: dai seri dilemmi etici alle decisioni più frivole tipo "Obbligo o verità". Le sue scelte dipendono interamente da te! Sì, sono proprio gli spettatori a decidere! Ma attenzione, le cose potrebbero non andare come pensi!

Disincanto 5, il gran finale di serie (1 settembre)

Concludiamo i consigli streaming per questa settimana con l'ultimo capitolo di Disincato, la serie animata di Matt Groening che arriva alla sua conclusione con il quinto capitolo di serie. Siamo alla fine. Le disavventure della regina che non conosce mezze misure Bean, del suo vivace compagno Elfo e del demone personale Luci culminano in un'epica battaglia per Dreamland nel quinto e ultimo capitolo della serie commedia fantasy Disincanto di Matt Groening. Per salvare Dreamland dalla spietata regina Dagmar, la principessa Bean deve battere sua madre e smentire la profezia secondo cui sarebbe destinata a uccidere la persona che ama. La posta in gioco è alle stelle! I nostri eroi affrontano Satana, un cadavere decapitato, uno scienziato malvagio e la cosa più paurosa di tutte: il loro vero destino.