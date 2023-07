Arriva una settimana molto importante per Netflix che vedrà l'uscita di diversi titoli tra i più attesi di questo 2023. Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna anche questa volta il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix più attese dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di luglio 2023, ecco le nuove uscite da non perdere.

Tra le nuove serie Netflix più interessanti troviamo diversi titoli di generi diversi dalla nuova docu-serie su Vittorio Emanuele di Savoia, Il Principe al documentario su George Michael e Andrew Ridgeley, Wham! fino a passare al capitolo due della serie Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di luglio 2023 e perché vale la pena scegliere proprio queste.

Il Principe (4 luglio)

Debutta su Netflix, questa settimana, la storia di Vittorio Emanuele di Savoia nella docu-serie Il Principe. Un principe in esilio, una top model, uno sparo nel buio che cambierà la vita di tantissime persone, generazione dopo generazione. Il Principe è una docu serie in tre episodi che, partendo dagli eventi successi nella tragica notte del 18 Agosto 1978 all’isola di Cavallo, ripercorre la storia di Vittorio Emanuele di Savoia, ultimo erede al trono d’Italia. Per quanto la vicenda giudiziaria dell’omicidio del giovane Dirk Hamer sia centrale nella vita del principe e di conseguenza nella docuserie, puntata dopo puntata emerge di lui un racconto più intimo: il suo tormentato rapporto con i genitori, la storia d’amore con Marina Doria, gli anni di lavoro in Iran, gli scandali e molto altro.

Wham! (5 luglio)

Nel 1982 i migliori amici George Michael e Andrew Ridgeley, ancora adolescenti, partono alla conquista del mondo come WHAM!. Dopo un ultimo concerto al Wembley Stadium nel giugno 1986, l'impresa è compiuta. Ecco l'incredibile storia di come hanno dominato le classifiche mondiali in soli quattro anni con canzoni pop classiche e intramontabili, raccontata per la prima volta da loro stessi. Un successo dopo l'altro: Club Tropicana, Wake Me Up Before You Go Go, Freedom, I’m Your Man e naturalmente Last Christmas.

Un successo travolgente li ha portati a essere il primo gruppo pop occidentale a suonare in Cina, in un periodo storico che ha immortalato e celebrato non solo la loro giovinezza, ma anche quella dei milioni di fan che li adoravano. WHAM! è un lungometraggio documentario che cattura quest'epoca magica. Diretto da Chris Smith (Tiger King, Sr.) e prodotto da John Battsek (Respiro profondo: la sfida di Alessia Zecchini) e Simon Halfon (Supersonic). Con un accesso senza precedenti agli archivi personali di George e Andrew, che contengono incredibili filmati inediti e interviste amatoriali mai viste prima, WHAM! segue l'incredibile percorso che ha portato i due amici dai banchi di scuola alla gloria.

Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer 2 (6 luglio)

Torna questa settimana Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer con la sua seconda stagione. L'idealista e anticonformista Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) dirige uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles e torna su Netflix per raccontare la sua storia. Tratta dai bestseller del celebre scrittore Michael Connelly, la seconda stagione è tratta da Il quinto testimone, il quarto libro della serie Avvocato di difesa.