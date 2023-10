Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Le serie (e i film) imperdibili

Arriva una nuova settimana e torna il nostro consueto appuntamento con con le nuove uscite Netflix più attese e più interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di fine ottobre/inizio novembre 2023, ecco le nuove uscite da non perdere. Tra le nuove serie Netflix più interessanti di questa settimana troviamo il nuovo film di Ferzan Ozpetek Nuovo Olimpo, la miniserie ispirata al romanzo di Anthony Doerr premiato ai Pulitzer, Tutta la luce che non vediamo e la terza stagione della serie turca Il Sarto.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana che va dal 30 ottobre al 5 novembre 2023 e perché vale la pena scegliere proprio queste.

Nuovo Olimpo, il nuovo film di Ferzan Ozpetek (1 novembre 2023)

Iniziamo con uno dei film più attesi di questa seconda parte del 2023 che esce proprio questa settimana e parliamo di Nuovo Olimpo, il nuovo lavoro di Ferzan Ozpetek definito dallo stesso regista "il più autobiografico e il più importante". Ci troviamo alla fine degli anni '70. Due ragazzi giovani, belli e di appena 25 anni si incontrano per caso e si innamorano perdutamente. Un avvenimento inaspettato, però, li separa. Per trent'anni inseguono comunque la speranza di ritrovarsi, perché si amano ancora. Nuovo Olimpo parte da una storia vera, come raccontato dallo stesso Ozpetek, che si allarga poi per raccontare temi universali.

Tutta la luce che non vediamo, la miniserie tratta dal romanzo di Anthony Doerr (2 novembre)

E come non citare la miniserie Netflix ispirata al romanzo premiato ai Pulitzer, Tutta la luce che non vediamo. Si tratta di una storia intima e dolcissima che gira attorno a una protagonista, Marie-Laure, una ragazza francese cieca e suo padre, Daniel LeBlanc, in fuga da una Parigi occupata dai tedeschi con un diamante leggendario per evitare che cada nelle mani dei nazisti. Inseguiti senza tregua da un crudele ufficiale della Gestapo che vuole impossessarsi della pietra preziosa per puro beneficio personale, Marie-Laure e Daniel presto trovano rifugio a St. Malo in casa di uno zio schivo che prende parte alla resistenza trasmettendo messaggi radio clandestini. Ma in questa città che una volta era un'idillica stazione balneare, il destino di Marie-Laure si scontra inesorabilmente con quello del più improbabile spirito affine: Werner, un geniale adolescente assoldato dal regime di Hitler per intercettare trasmissioni illegali, che invece condivide un legame segreto con Marie-Laure così come la sua fede nell'umanità e la speranza. Incrociando abilmente le vite di Marie-Laure e Werner nel corso di un decennio, Tutta la luce che non vediamoracconta la storia dell'incredibile potere dei legami umani, un faro di luce che può guidarci attraverso i periodi più cupi. Questa miniserie in quattro parti diretta da Shawn Levy e sceneggiata da Steven Knight presenta le esordienti Aria Mia Loberti e Nell Sutton nel ruolo di Marie-Laure da giovane e più in avanti negli anni, oltre a Mark Ruffalo (Daniel LeBlanc), Hugh Laurie (zio Etienne), Louis Hofmann (Werner), Lars Eidinger (Von Rumpel) e Marion Bailey (Madame Manec).

Il sarto 3 (3 novembre)

E come perdersi la terza stagione di una delle serie turche più seguite su Netflix: Il Sarto. Nuovi episodi per una serie che narra la storia di Peyami, un giovane e famoso sarto che ha ereditato il talento e un'attività di successo dal nonno. Dopo la morte di quest'ultimo, Peyami porta il padre con sé in segreto a Istanbul e deve prendersi cura di lui senza che nessuno venga a sapere la verità. In fuga da una relazione violenta con Dimitri, Esvet appare misteriosamente nella vita dei due uomini anche lei accompagnata dai propri segreti. Cosa aspettarsi da Il Sarto 3? Al ritorno da un lungo viaggio, Peyami prova sentimenti sempre più forti per Esvet. Decide di uscire allo scoperto e dire la verità a Dimitri. Ma i piani di Peyami ed Esvet sono presto sconvolti da una serie di eventi imprevisti.