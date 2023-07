Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana?

Arriva una nuova settimana e torna il nostro consueto appuntamento con con le nuove uscite Netflix più attese e più interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di fine luglio/inizio agosto 2023, ecco le nuove uscite da non perdere. Tra le nuove serie Netflix più interessanti di questa settimana troviamo il documentario su Mark Cavendish, la seconda stagione di Heartstopper e il film sudcoreano Zombie 100: cento cose da fare prima di morire.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di luglio 2023 e perché vale la pena scegliere proprio queste.

Mark Cavendish (2 agosto)

Uno dei titoli Netflix più interessanti di questa settimana è il documentario sul ciclista Mark Cavendish. Con accesso esclusivo a Mark, alla moglie Peta, ai suoi compagni di squadra e agli allenatori, questo film segue l'ascesa, la caduta e la resurrezione di una vera leggenda dello sport e di uno dei più scaltri, efficaci ed entusiasmanti ciclisti mai esistiti. Alla fine del 2016 Mark doveva solo vincere quattro tappe per uguagliare il record di 34 tappe di Eddy Merckx, stabilito quarantun anni prima, e consolidare così la sua statura sportiva. Invece lo attendevano cinque dolorosi anni di infortuni, malattie e depressione. La sua performance al Tour de France del 2021 ha scioccato il mondo e creato grande attesa per il tour di quest'estate, in cui Mark tenta per l'ultima volta di conquistare il record di tappe vinte. Crudo, onesto e rivelatorio, Mark Cavendish: in corsa contro il tempo ritrae un esempio edificante di resilienza e fiducia in se stessi, rivelando una delle più motivanti e inaspettate storie di riscossa nella storia dello sport.

Heartstopper 2 (3 agosto)

Tra le serie Netflix più attese di questa settimana c'è Heartstopper, la serie lgbt sull'amore tra i due adolescenti Nick e Charlie, che torna con la sua seconda stagione. Nick e Charlie vivono la loro nuova relazione, Tara e Darcy incontrano difficoltà inattese, Tao ed Elle cercano di andare oltre l'amicizia. Tra esami all'orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo da organizzare, gli amici hanno molto a cui pensare mentre affrontano le nuove sfide della vita, dell'amore e dell'amicizia.

Zombie 100: cento cose da fare prima di morire (3 agosto)

E, infine, debutta su Netflix questa settimana anche il film tra l'horror e la comedy a tema zombie: Zombie 100: cento cose da fare prima di morire. Akira Tendo (Eiji Akaso) lavora in un'azienda dove gli abusi sono all'ordine del giorno, subendo orari di lavoro interminabili, vessazioni da parte del capo e assegnazioni di compiti contrari a ogni logica. Passa le giornate sentendosi più morto che vivo. Una mattina, la città è invasa dagli zombi e il paesaggio consueto appare devastato. Alla vista di tale distruzione Akira grida con gioia che non dovrà più andare in ufficio e in linea con il suo innato ottimismo elabora una lista di 100 cose che vuole fare prima di diventare uno zombi, tra cui pulire la casa e campeggiare sul balcone, poi inizia a darsi da fare per metterla in pratica.