Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana?

Arriva una nuova settimana e torna il nostro consueto appuntamento con con le nuove uscite Netflix più attese e più interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa prima settimana di settembre 2023, ecco le nuove uscite. Tra le segnalazioni di questa settimana targata Netflix: "La mia prediletta", adattamento televisivo di un romanzo di successo, la miniserie spagnola "In fiamme", la quinta stagione di "Virgin River" e un nuovo k-drama. Leggiamo adesso le trame, le curiosità e le cose da sapere sulle maggiori novità settimanali di casa Netflix.

La mia prediletta (7 settembre) - Miniserie

"La mia prediletta" (titolo internazionale: "Dear Child)" è una miniserie composta da sei episodi e tratta da un romanzo di successodell'autrice tedesca Romy Hausmann. La vicenda mette al centro dell'azione una donna di nome Lena, che vive isolata con i suoi due figli, Hannah e Jonathan. I tre sono prigionieri di un uomo, che li controlla in modo maniacale. Dopo un terribile incidente d’auto, la donna riesce a scappare e viene ricoverata in ospedale con Hannah. La sera stessa giungono in ospedale i genitori di Lena che - scopriamo - negli ultimi tredici anni l'hanno disperatamente cercata. I colpi di scena e la tensione sono appena cominciati.

Virgin River 5 parte 1 (7 settembre) - Serie Tv

Nella quinta stagione, "Virgin River" presenta nuovi sorprendenti legami, una lacerante separazione, un processo arduo, un toccante saluto e un incendio che minaccia la città: qualcuno litigherà, altri si ritroveranno. Le sfide della maternità inducono Mel a decidere sul suo futuro in clinica, mentre la sua gravidanza fa riapparire inattesamente una persona legata al suo passato; per dimostrare maggiormente il suo affetto alla donna, Jack fa finalmente i conti con i propri problemi, nonché con Charmaine. Mentre le rispettive situazioni di Doc e Hope li fanno sentire insicuri, il medico e la sindaca devono ricercare conforto nella comunità.

In fiamme (8 settembre) - Miniserie

Questa miniserie spagnola viene lanciata in tutto il mondo come il prodotto che segna il ritorno sul piccolo schermo di Úrsula Corberó, la Tokyo de "La casa di carta". Ideata da Laura Sarmiento e diretta da Jorge Torregrossa, già responsabili di "Privacy" combina il thriller con il dramma introspettivo. La vicenda ha inizio nel 2017 nei dintorni di Barcellona, quando vengono ritrovati, carbonizzati, i resti del poliziotto Pedro. L'indagine fa emergere segreti, inganni e violenze che coinvolgono anche altri due poliziotti: la sua partner Rosa e l'ex fidanzato di lei, Albert.

Il tempo per noi (8 settembre) - Serie Tv

Attesi dal vastissimo pubblico asiatico, l'interesse per i k-drama è costantemente in crescita anche presso il mercato occidentale. Per il mese di settembre 2023, Netflix punta forte su questo prodotto che mescola vicende sentimentali ed elementi fantascientifici. La trama segue Jun-hee, che, dopo la morte del suo fidanzato, viaggia nel tempo dal 2023 al 1998. Nel passato, si imbatte in Si-heon, che somiglia al suo defunto fidanzato, e in Min-ju, una ragazza che cambia improvvisamente dopo un incidente. Jun-hee nel corpo di Min-ju cerca di capire il mistero del viaggio nel tempo, scoprendo che l'incidente di Min-ju è stato pianificato. Insieme a Si-heon e In-gyu, cercano l'identità dell'assassino per proteggere Min-ju e risolvere il mistero.