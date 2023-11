Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Le serie (e i film) imperdibili

Arriva una nuova settimana e torna il nostro consueto appuntamento con con le nuove uscite Netflix più attese e più interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di novembre 2023, ecco le nuove uscite da non perdere. Tra le nuove serie Netflix più interessanti di questa settimana troviamo la miniserie in quattro parti sulla vita e la carriera di Robbie Williams, il nuovo film tedesco Cyberbunker: nelle profondità del dark web e l'ultimo lavoro di David Fincher con Michael Fassbender come protagonista, l'action thriller The Killer.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana che va dal 6 al 12 novembre 2023 e perché vale la pena scegliere proprio queste.

La miniserie su Robbie Williams (8 novembre)

Robbie Williams è uno dei più grandi intrattenitori del mondo. Quando si avvicina ai 50 anni, padre di quattro figli con una moglie amorevole e una giovane famiglia, è anche vicino alla soddisfazione. Già fatto, sistemato e felice. Ma Robbie non può sfuggire al suo passato, e il suo passato è stato ripreso in migliaia di ore di filmati dietro le quinte che non ha mai visto. Fino ad ora. Il modo in cui Robbie vuole esorcizzare i suoi demoni è quello di ripercorrere ogni singolo fotogramma, ogni salita e ogni discesa. Album di platino, concerti da tutto esaurito, folle adoranti; alcool, droghe, fondo del barile e tutto ciò che viene dopo quando si arriva lì e non si riesce a smettere di scavare. Questa è la storia di una fama inimmaginabile in tenera età - e del prezzo che si paga. Robbie Williams è la nuova miniserie Netflix in quattro parti che debutterà proprio questa settimana di novembre 2023.

Il film tedesco Cyberbunker: nelle profondità del dark web (8 novembre 2023)

Questa settimana arriva sul catalogo Netflix anche un nuovo film tedesco. In un'idilliaca cittadina turistica tedesca due mondi si scontrano: un gruppo di misteriosi olandesi con un eccentrico leader di nome Xennt vuole occupare il grande bunker della NATO che si trova sotto la città. Il capogruppo promette al villaggio un futuro agiato e centinaia di nuovi lavori, ma alcuni residenti sono preoccupati e in paese gira la voce che Xennt, il carismatico personaggio con i capelli lunghi biondi e la giacca nera di pelle, sia in realtà uno spietato criminale latitante che vuole trasformare il bunker in una fortezza per il traffico di droga. Gli abitanti di Traben-Trarbach chiedono invano aiuto alla polizia: nonostante gli avvertimenti, il bunker è venduto e Xennt si stabilisce sottoterra con la sua gang, ribattezzando la nuova dimora CyberBunker 2.0. I locali ancora non sanno che sotto Traben-Trarbach c'è un portale su un mondo segreto.

Il nuovo thriller di David Fincher con Michael Fassbender, The Killer (10 novembre)

E, infine, arriva uno dei film più attesi dell'anno, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2023: The Killer. Un thriller snello su un assassino che scopre i propri limiti, The Killer è il dodicesimo film del regista David Fincher. Michael Fassbender interpreta un sicario senza nome, la cui vita accuratamente costruita viene disturbata dopo un colpo andato male. Nonostante il suo mantra personale di rimanere distaccato e metodico, si ritrova a dare la caccia a chi osa minacciarlo.