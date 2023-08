Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana?

Arriva una nuova settimana e torna il nostro consueto appuntamento con con le nuove uscite Netflix più attese e più interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di agosto 2023, ecco le nuove uscite da non perdere. Tra le nuove serie Netflix più interessanti di questa settimana troviamo il nuovo e controverso reality sudcoreano Zombiverso dove i concorrenti dovranno fuggire da un gruppo di zombie pronti a moderderli, la serie che racconta la crisi degli oppioidi in America, Painkiller e, infine, il nuovo thriller con Gal Gadot, Heart of Stone.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di agosto 2023 e perché vale la pena scegliere proprio queste.

Zombiverso (8 agosto 2023)

"Moriremo. Saremo tutti uccisi". Seul si è trasformata in un universo zombi e un gruppo di concorrenti deve completare missioni pericolose per sopravvivere. Netflix lancia un nuovo reality dove i concorrenti dovranno scappare da zombie pronti a morderli. Si tratta di un nuovo survival game sudcoreano dove persone in carne e ossa dovranno fare di tutto per fuggire dagli zombie e non venire morsi da loro. Pena? L'uscita dal gioco. Questa peculiare nuova serie reality è ambientata a Seoul e mette insieme i tipici format di zombie drama come The Walking Dead, Kingdom e All of Us Are Dead trasportandoli nella vita reale.

Painkiller (10 agosto 2023)

Debutta proprio questa settimana su Netflix Painkiller, una miniserie dagli stessi creatori di Narcos che esplora le origini e le conseguenze della crisi degli oppioidi in America in forma romanzata, mettendo in evidenza le storie dei responsabili, delle vittime e delle persone che vogliono scoprire la verità, le cui vite sono state stravolte per sempre dall'invenzione dell'OxyContin. Analisi del crimine, delle responsabilità e dei sistemi che hanno ripetutamente mancato di proteggere centinaia di migliaia di americani, Painkiller è tratta dal libro "Pain Killer: L'impero dell'inganno e la grande epidemia americana di oppiacei" di Barry Meier e dall'articolo "The Family That Built an Empire of Pain" (New Yorker) di Patrick Radden Keefe.

Heart of Stone (11 agosto 2023)

Un film da non perdere questa settimana su Netflix è sicuramente Heart of Stone, il nuovo spy thriller con protagonista Gal Gadot nei panni di un'agente Rachel Stone, un'agente dei servizi segreti, l'unica donna che si frappone tra la sua potente organizzazione, famosa a livello mondiale per il mantenimento della pace, e la perdita della sua risorsa più preziosa, e pericolosa.