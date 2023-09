Cosa vedere su Netflix questo weekend? Le serie imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix questo weekend ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli Netflix del fine settimana. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni settimana, scegliere una serie tv, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se si hanno gusti diversi. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo primo weekend di settembre 2023. Questo fine settimana, infatti, le novità Netflix sono tante e tra queste alcuni titoli tra i più attesi del 2023. Primo tra tutti One Piece che debutta con il suo live-action del manga di Eiichiro Oda e poi. proprio in questo weekend, debutterà l'ultimo capitolo della serie animata Netflix, Disincanto.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di questo fine settamana ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 1 al 3 settembre 2023.

One Piece perché è uno dei titoli più attesi del 2023

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone creata da Eiichiro Oda, One Piece è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il One Piece, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

Disincanto 5, perché è il gran finale di serie

Siamo alla fine. Le disavventure della regina che non conosce mezze misure Bean, del suo vivace compagno Elfo e del demone personale Luci culminano in un'epica battaglia per Dreamland nel quinto e ultimo capitolo della serie commedia fantasy Disincanto di Matt Groening. Per salvare Dreamland dalla spietata regina Dagmar, la principessa Bean deve battere sua madre e smentire la profezia secondo cui sarebbe destinata a uccidere la persona che ama. La posta in gioco è alle stelle! I nostri eroi affrontano Satana, un cadavere decapitato, uno scienziato malvagio e la cosa più paurosa di tutte: il loro vero destino.