Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie (e i film) imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix questo weekend ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli Netflix del fine settimana. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni settimana, scegliere una serie tv, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se si hanno gusti diversi. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dal 10 al 12 novembre 2023. Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend di metà novembre 2023 c'è il nuovo film di David Fincher con Michael Fassbender, The Killer, la miniserie con un Robbie Williams che si mette a nudo parlando di depressione, droga e i lati oscuri della fama, il thriller Locked In e anche il film francese che sta conquistando tutti, Le Ladre. Ora non vi resta che scegliere.

The Killer se vi piacciono i thriller sugli assassini (e Michael Fassbender)

Arriva su Netflix proprio questo weekend il nuovo film di David Fincher, The Killer, con protagonista Michael Fassbender nei panni di un killer professionista e perfezionista. Presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, The Killer è l'ultimo lavoro di Fincher, il suo dodicesimo film ed è un thriller sofisticato, elegante e snello sulla storia di un assassino che scopre i propri limiti. Michael Fassbender interpreta un sicario senza nome, la cui vita accuratamente costruita viene disturbata dopo un colpo andato male. Nonostante il suo mantra personale di rimanere distaccato e metodico, si ritrova a dare la caccia a chi osa minacciarlo.

La miniserie su Robbie Williams perché vi farà scoprire il lato oscuro della fama

Ha fatto scalpore perché ha svelato aspetti inediti sulla vita di uno dei cantanti inglesi più popolari della storia della musica tra droga e depressione. Parliamo della miniserie dedicata alla vita e alla carriera di Robbie Williams, debuttata su Netlfix proprio in questi giorni in occasione dei 25 anni di carriera e dei suoi 50 anni. Padre di quattro figli con una moglie amorevole e una giovane famiglia, Robbie Williams è vicino alla soddisfazione ma non può sfuggire al suo passato, e il suo passato è stato ripreso in migliaia di ore di filmati dietro le quinte che non ha mai visto. Fino ad ora. Il modo in cui Robbie vuole esorcizzare i suoi demoni è quello di ripercorrere ogni singolo fotogramma, ogni salita e ogni discesa. Album di platino, concerti da tutto esaurito, folle adoranti; alcool, droghe, fondo del barile e tutto ciò che viene dopo quando si arriva lì e non si riesce a smettere di scavare. Questa è la storia di una fama inimmaginabile in tenera età - e del prezzo che si paga. Robbie Williams è la nuova miniserie Netflix in quattro parti che debutterà proprio questa settimana di novembre 2023.

Locked In, se avete voglia di un thriller cupo dai tanti colpi di scena

Se amate i thriller da guardare tutti d'un fiato allora Locked In è il film che fa per voi ma non aspettatevi un capolavoro. La storia è quella di una donna in coma e non più in grado di comunicare finché non riesce a svelare alla sua infermiera di essere vittima di un tentato omicidio. Ma chi ha tentato di ucciderla? La figlia adottiva? Il medico che seguiva suo figlio malato? Lo scoprirete addentrandovi in questo thriller cupo e oscuro pieno di colpi di scena.

Le ladre, se cercate leggerezza e un film tutto al femminile

È uno dei film Netflix più visti del momento. Parliamo de Le Ladre, l'ultimo lavoro di Mélanie Laurent che sta letteralmente conquistando tutti con una storia tutta al femminile d'azione ma anche d'ispirazione. Amiche per la vita e per la morte, Carole (Mélanie Laurent) e Alex (Adèle Exarchopoulos) sono due ladre geniali che non si sottraggono mai alle missioni più pericolose. Hanno sempre lavorato per la temibile "Madrina" (Isabelle Adjani), ma hanno sempre più difficoltà a sopportare il suo dominio. Prima di potersi licenziare, Carole e Alex sanno di non avere scelta: devono accettare un'ultima missione - rubare un dipinto di valore inestimabile - se vogliono riconquistare la libertà. Le due giovani donne arruolano una terza partner: Sam (Manon Bresch), un'ex pilota da corsa che non ha paura delle sfide. Ma quando la squadra arriva in Corsica per impadronirsi del dipinto, si rende subito conto che la missione è tutt'altro che semplice e dovranno restare unite fino alla fine per evitare le numerose trappole che le attendono.

