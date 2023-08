Cosa vedere su Netflix questo weekend? Le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix questo weekend ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli Netflix del fine settimana. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni settimana scegliere una serie tv, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se si hanno gusti diversi. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend di agosto 2023. Questo fine settimana, infatti, le novità Netflix sono tante e tra queste c'è anche uno dei titoli più belli debuttati su Netflix in questo ultimo anno e i nostri consigli streaming del weekend partono proprio da questa serie tv. Imperdibile, in questo weekend che va dall'11 al 13 agosto 2023 è, infatti, Painkiller la serie drammatica con Matthew Broderick che racconta la crisi degli oppioidi negli Stati Uniti degli anni '90. Atro titolo da non perdere è il nuovo film d'azione con Gal Gadot, Heart of Stone e, infine, per chi non l'avesse ancora vista, c'è la docu-serie Le ultime ore di Mario Biondo assolutamente da recuperare.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di questo fine settamana ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dall'11 al 13 agosto 2023.

Painkiller perché è una delle serie Netflix più belle di quest'anno

Iniziamo con Painkiller, la nuova serie imperdibile di Netflix sull'epidemia da oppioidi negli Stati Uniti. Questa miniserie di sei episodi, diretta da Pete Berg e nata dagli stessi creatori di Narcos, è un affascinante e struggente racconto della crisi degli oppioidi in America negli anni '90 e ripercorre, in forma romanzata un pezzo di storia della medicina mettendo in evidenza le storie dei responsabili, delle vittime e delle persone le cui vite sono state stravolte per sempre dall'invenzione dell'OxyContin.

Painkiller è tratta dal libro "Pain Killer: L'impero dell'inganno e la grande epidemia americana di oppiacei" di Barry Meier e dall'articolo "The Family That Built an Empire of Pain" (New Yorker) di Patrick Radden Keefe ed è uno dei titoli Netflix più riusciti di questo 2023. Raffinata, emozionante, comunicativa, Painkiller è la vera serie Netflix da non perdere questo weekend.

Heart of Stone se vi piacciono i film d'azione

Se, invece, cercate un po' d'azione, allora Heart of Stone è la scelta giusta per voi. Il nuovo film con protagonista Gal Gadot è uno spy drama che vede Gadot nei panni dell'agente dei servizi segreti Rachel Stone, l'unica donna che si frappone tra la sua potente organizzazione, famosa a livello mondiale per il mantenimento della pace, e la perdita della sua risorsa più preziosa, e pericolosa. Un'avventura adrenalinica e profonda da gustarsi fino in fondo.

Le ultime ore di Mario Biondo, se amate le docu-serie true crime

E, infine, vi proponiamo quella che è attualmente la serie Netflix più vista in Italia: Le ultime ore di Mario Biondo. Si tratta di una docu-serie spagnola che, in tre episodi, racconta la storia della morte misteriosa del cameraman siciliano trovato impiccato nel suo appartamento di Madrid il 30 maggio del 2013. 10 anni di indagini, oltre 200 ore di filmati inediti e un caso che ha fatto il giro del mondo. La docu-serie spagnola Le ultime ore di Mario Biondo è un racconto di una delle vicende di cronaca nera italiana più misteriose e controverse e un titolo che perdersi sarebbe un vero peccato.

