Cosa vedere su Netflix questo weekend: le serie imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix questo weekend ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli Netflix del fine settimana. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni settimana, scegliere una serie tv, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se si hanno gusti diversi. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend di ottobre 2023. Questo fine settimana, infatti, le novità Netflix sono tante e tra queste ci sono alcuni titoli letteralmente imperdibili. Iniziamo con la nuova serie tratta dal racconto di Edgar Allan Poe, La caduta dela casa degli Usher un horror sofisticato e pieni di spunti riflessivi, per poi passare al film da brivido, Il Convegno e, se non l'avete ancora vista, c'è la terza stagione di Lupin, la serie con Omar Sy nei panni del ladro gentiluomo, la più vista attualmente su Netflix.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di questo fine settamana ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 13 al 15 ottobre 2023.

La caduta della casa degli Usher perché è molto più di un semplice horror

Da Mike Flanagan, ideatore di "The Haunting of Hill House" e "Midnight Mass", arriva La caduta della casa degli Usher, una raffinata serie horror ispirata alle opere di Edgar Allan Poe. Gli spietati fratelli Roderick e Madeline Usher hanno fatto di Fortunato Pharmaceuticals un impero di ricchezza, privilegi e potere, ma quando gli eredi della dinastia cominciano a morire per mano di una misteriosa donna conosciuta in gioventù, vengono a galla i segreti del passato.

Il convegno, se vi piacciono gli horror

Il convegno è una commedia su una conferenza di team building di un gruppo di dipendenti municipali che si trasforma in un incubo quando cominciano a circolare accuse di corruzione che guastano l'ambiente di lavoro. Nel frattempo, in questo slasher svedese con personaggi cordiali e umoristici, una misteriosa figura comincia a dare la caccia e a uccidere i partecipanti uno a uno.

Lupin 3, se non lo avete ancora visto, perché è un gioiellino

Se non l'avete ancora visto, non potete perdervi Lupin 3, la serie Netflix sul ladro gentiluomo che torna con nuovi appassionanti episodi. Assane ora è in clandestinità e deve imparare a vivere lontano dalla moglie e dal figlio. Le sofferenze che lui stesso ha causato lo spingono a tornare a Parigi con una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Ma gli spettri del passato sono sempre dietro l'angolo e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.