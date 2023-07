Cosa vedere su Netflix questo weekend? Le serie imperdibili

Arriva un nuovo weekend e torna il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming di Netflix. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni settimana scegliere una serie tv, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se si hanno gusti diversi. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie vedere in streaming in questo nuovo weekend di luglio 2023. Questo fine settimana, sono molte le nuove uscite Netflix imperdibili, dal film spagnolo Bird Box Barcellona, sequel del film fenomeno del 2018, Bird Box alla serie giapponese La casa che brucia.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di questo fine settiaman ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 6 al 9 luglio 2023.

Bird Box Barcellona perché vi ipnotizzerà

Se amate i thriller ad alta tensione con una trama che spazia dal soprannaturale al filosofico allora Bird Box: Barellona è il film perfetto per voi. Dai produttori del fenomeno globale Bird Box arriva il progetto Bird Box Barcellona, cioè un'espansione dell'universo che ha ipnotizzato il pubblico nel 2018. Quando una forza misteriosa decima la popolazione mondiale, Sebastian deve intraprendere un percorso di sopravvivenza per le strade deserte di Barcellona. Mentre crea alleanze difficili con gli altri sopravvissuti e si dirige verso un rifugio, emerge una minaccia ben più sinistra delle creature mai viste.

La casa che brucia se vi piacciono i thriller

Altra serie consigliata per questo weekend di metà luglio 2023 è il thriller giapponese, La casa che brucia. Anzu Murata, la madre e la sorella minore hanno dovuto lasciare la loro abitazione tredici anni prima, quando la madre è stata sospettata di averla incendiata. Anzu è convinta che la donna malata sia stata accusata ingiustamente, così va a lavorare in incognito come governante nella sua casa d'infanzia per raccogliere le prove delle malefatte della matrigna.

