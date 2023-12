Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie (e i film) imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix questo weekend ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli Netflix del fine settimana. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni settimana, scegliere una serie tv, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se si hanno gusti diversi. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dal 15 al 17 dicembre 2023. Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend ricchissimo di novità c'è il thriller apocalittico Il mondo dietro di te con Julia Roberts e Ethan Hawke, il gran finale di The Crown con la seconda parte della sesta stagione (su William e Kate), il nuovo cartone animato dagli sceneggiatori di Rick & Morty, Carol e la fine del mondo e il nuovo film di Galline in fuga.

Il mondo dietro di te, perché tutti ne parlano

Arrivato su Netflix la scorsa settimana, Il mondo dietro di te è diventato il film più chiacchierato del momento. Thriller apocalittico, con Julia Roberts e Ethan Hawke come protagonisti, questo film ha attirato tutti per la sua trama molto particolare anche se ha lasciato deluse molte persone a fine visione. Ma per farvi una vostra opinione e capire se a voi, Il mondo dietro di te, è piaciuto o meno, vi consigliamo la visione. Attenzione, però, preparatevi a due ore e venti di angoscia.

The Crown 6, parte 2: perché è il finale di serie (con William e Kate)

E come perdersi il finale di The Crown che dopo sei stagioni dice addio ai suoi fan. La serie di Peter Morgan sulla famiglia reale inglese è giunta alla fine con il racconto arrivato quasi ai nostri tempi. Protagonisti degli ultimi quattro episodi di serie saranno William e Kate ma anche Carlo e Camilla che, dopo la morte di Diana, decidono di sposarsi.

Carol e la fine del mondo, perché è un cartone intelligentissimo

Se siete alla ricerca di una serie animata intelligente e stimoltante allora non potete perdervi questa novità Netflix: Carol e la fine del mondo, il nuovo cartone dagli sceneggiatori di Rick e Morty che racconta la storia di una donna e della sua reazione all'annuncio della fine del mondo a causa di un pianeta che si schianta sulla terra. Se tutti si lasceranno andare a vivere gli ultimi giorni in totale sfrenatezza, lei vagherà da sola alla ricerca del bello della quotidianità, meravigliosa anche per la sua noia.

Galline in fuga: L'alba dei nugget se avete voglia di un po' di leggerezza

E, infine, se cercate un film leggero, divertente e da vedere con tutta la famiglia non potete perdervi Galline in fuga: l'alba dei nugget, il tanto atteso sequel del popolare film in stop motion con i maggiori incassi di sempre, Galline in fuga.