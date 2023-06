La serie e il film da non perdere su Netflix questo weekend

Arriva un nuovo weekend e torna il nostro consueto dilemma su cosa vedere su Netflix. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie vedere in streaming in questo nuovo weekend di giugno 2023. Questo fine settimana, in fatto di serie tv e film, ci sono grandi uscite da non perdere partendo dalla nuova e attesissima stagione di Black Mirror fino al sequel del film d'azione con Chris Hemsworth, Tyler Rake 2.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di questo fine settiaman ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend di giugno 2023.

Black Mirror 6 perché è una leggenda del mondo seriale

Imperdibile per la sua grandezza, genialità e capacità di indurre a un esame di coscienza senza precedenti è la sesta stagione di Black Mirror, la serie antologica ideata da Charlie Brooker che torna con nuovi cinque episodi pronti a cercare di lasciare senza fiato. Può succedere di tutto. È così che Charlie Brooker presenta la sua nuova stagione della serie antologica più irriverente di sempre che si reinventa in ogni nuovo episodio e cerca di raccontare l'umanità e il suo futuro. Black Mirror 6 è la più imprevedibile, inclassificabile e insolita finora.

Tyler Rake 2, se avete voglia di un po' di azione

Chris Hemsworth torna a interpretare il ruolo del protagonista nel sequel del film d'azione Netflix di grande successo Tyler Rake. Dopo essere sopravvissuto a malapena agli eventi del primo film, il mercenario australiano sotto copertura Rake riceve l'incarico di un'altra missione letale: salvare la famiglia maltrattata di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuta. Hemsworth torna a collaborare con il regista Sam Hargrave in questo film prodotto da AGBO di Joe e Anthony Russo con sceneggiatura di Joe Russo. Golshifteh Farahani riprende il ruolo del primo film affiancata da Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt e Tinatin Dalakishvili.

