Cosa vedere su Netflix questo weekend? Le serie imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix questo weekend ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli Netflix del fine settimana. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni settimana, scegliere una serie tv, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se si hanno gusti diversi. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend di agosto 2023. Questo fine settimana, infatti, le novità Netflix sono tante e tra queste alcuni titoli molto interessanti. Da non perdere Jodie il prescelto sulla storia di un 12enne che crede di essere la reincarnazione di Gesù, il nuovo film d'animazione The Monkey King e poi ancora la docu-serie sul caso Isabella Nardoni e il nuovo k-drama Mask Girl. E infine, imperdibile è la docu-serie dedicata al processo Depp-Heard.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di questo fine settamana ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 18 al 6 agosto 2023.

Jodie, il prescelto perché mette insieme dramma, fantasy e religione

Tra i titoli Netflix più interessanti da vedere questo weekend c'è, senza dubbio, la nuova serie che racconta la storia di un ragazzo che crede di essere la reincarnazione di Gesù. Si intitola Jodie, il prescelto ed è un titolo che ha come protagonista un dodicenne che scopre di avere gli stessi poteri attribuiti a Gesù. Risponderà alla chiamata realizzando così il proprio destino? Sopravvissuto a uno strano incidente, il dodicenne Jodie di Santa Rosalia, nello stato della Bassa California del Sud, scopre di poter compiere miracoli come Gesù: può trasformare l'acqua in vino, far camminare gli storpi e persino resuscitare i morti. Come affronterà il destino che lo vuole alla guida di un mondo in conflitto da migliaia di anni?

The Monkey King se amate i film d'animazione

Se siete appassionati di film animati non potete perdere l'ultima creazione di Netflix, The Monkey King. Si tratta di una commedia per famiglie carica d'azione che segue una scimmia e il suo magico bastone da combattimento in un'epica missione per sconfiggere oltre cento demoni, un eccentrico re dragone e il nemico più grande di tutti: l'ego del protagonista! Durante questa missione una ragazzina di un villaggio sfida il suo atteggiamento narcisistico e gli mostra che anche gli atti più insignificanti possono avere grandi conseguenze nel mondo.

Il caso Isabella Nardoni per gli appassionati di docu-serie true crime

Uno dei crimini più perversi della storia del Brasile arriva su Netflix sotto forma di docu-serie. Parliamo dell'omicidio di Isabella Nardoni, la bambina di soli cinque anni buttata dal sesto piano del London Building a San Paolo, la notte del 29 marzo del 2008. L'assassinio di Isabella Nardoni è uno dei crimini più perversi della storia recente del Brasile: una bambina di 5 anni è stata gettata dalla finestra del sesto piano di un appartamento dove trascorreva il fine settimana con il padre, la matrigna e i fratelli. Oltre a questo scenario sconvolgente, gli accusati del crimine erano proprio il padre e la matrigna della bambina, che sono stati poi condannati per omicidio.

Mask Girl perché è un nuovo k-drama affascinante

Poi, vi proponiamo anche il nuovo k-drama thriller di Netflix Mask Girl. Kim Momi è una semplice impiegata insicura del suo aspetto che si ritrova coinvolta in una serie di incidenti mentre lavora come BJ, nascondendo la sua vera identità dietro a una maschera. Con un volto sgraziato e un corpo perfetto "Momi" si esalta per le attenzioni che la gente le riserva di notte, quando appare mascherata. La storia si dipana a partire da un incidente imprevisto, in seguito al quale la vita della protagonista prende una piega completamente diversa.

Depp contro Heard, perché analizza uno dei processi più popolari degli ultimi anni

E come perdersi la docu-serie che racconta il processo tra Johnny Depp e Amber Heard? Con tre episodi, questa docu-serie, dal titolo Depp contro Heard esamina il famigerato caso di diffamazione che ha catturato l'attenzione del mondo e che è diventato il primo processo al mondo su TikTok. Mostrando per la prima volta entrambe le testimonianze affiancate, la serie esplora questo evento mediatico globale, mettendo in discussione la natura della verità e il ruolo che essa svolge nella nostra società moderna.