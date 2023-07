Cosa vedere su Netflix questo weekend? I titoli imperdibili

Non sapete cosa vedere su Netflix questo weekend? Vi aiutiamo noi nella scelta con il nostro consueto appuntamento con i consigli Netflix del fine settimana. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni settimana scegliere una serie tv, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se si hanno gusti diversi. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend di luglio 2023. Questo fine settimana i nostri consigli streaming spaziano dal film del momento, Bird Box Barcellona (se non lo avete già visto), alla nuova docu-serie sul mondo dell'apnea Respiro Profondo fino a passare al nuovo film di fantascienza Hanno clonato Tyrone.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di questo fine settiaman ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 21 al 23 luglio 2023.

Bird Box Barcellona, il film più visto del momento su Netflix

Iniziamo dal film che tutti stanno vedendo su Netflix e che dovreste vedere anche voi se non l'avete già fatto: Bird Box Barcellona. Dai produttori del fenomeno globale Bird Box arriva il progetto Bird Box Barcellona, cioè un'espansione dell'universo che ha ipnotizzato il pubblico nel 2018. Quando una forza misteriosa decima la popolazione mondiale, Sebastian deve intraprendere un percorso di sopravvivenza per le strade deserte di Barcellona. Mentre crea alleanze difficili con gli altri sopravvissuti e si dirige verso un rifugio, emerge una minaccia ben più sinistra delle creature mai viste.

Respiro Profondo se amate le docu-serie o siete appassionati di apnea

Se vi piacciono le docu-serie, invece, è appena uscito su Netflix un nuovo titolo tutto dedicato all'apnea. Una campionessa di immersioni in apnea e un esperto subacqueo di sicurezza sembravano essere fatti l'uno per l'altra nonostante i diversi percorsi intrapresi per arrivare all'apice del mondo delle immersioni in apnea. Questa docu-serie regala uno sguardo agli emozionanti risultati (e agli inevitabili rischi) associati alla realizzazione di un sogno nelle silenziose profondità dell'oceano.

Hanno clonato Tyrone, se avete voglia di fantascienza

E, infine, per chi ha voglia di fantascienza e di un film che non si prende troppo sul serie c'è Hanno clonato Tyrone, un nuovo film a metà tra giallo, fantascienza e commedia, Hanno clonato Tyrone. In questo giallo pulp, una serie di eventi inquietanti mette un trio improbabile (Boyega, Foxx e Parris) sulle tracce di un terribile complotto governativo.

