Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix questo weekend di Natale ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli Netflix del fine settimana. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni settimana, scegliere una serie tv, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se si hanno gusti diversi. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend natalizio che va dal 22 al 24 dicembre 2023. Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend c'è il nuovo film di Bradley Cooper, Maestro, la nuova saga di fantascienza di Netflix, Rebel Moon con il primo film La figlia del fuoco, la nuova serie horror sudcoreana La creatura di Gyeongseong e poi, per entrare nel vivo del Natale 2023, vi consigliamo anche la saga di The Claus Family.

Maestro perché è un film meraviglioso

Se cercate un film profondo, drammatico, romantico, musicale e davvero emozionante allora Maestro è la scelta giusta per voi. Il nuovo lavoro di Bradley Cooper regista e attore è uno straordinario viaggio all'interno della vita di un artista, il compositore Leonard Bernstein, raccontata con tatto, delicatezza e un romanticismo senza precedenti. Da non perdere.

Rebel Moon - Parte 1: La figlia del fuoco se amate la fantascienza

Se, invece, siete appassionati di fantascienza, non potete perdervi Rebel Moon, il primo film della nuova saga sci-fi del regista Zac Snider. Una storia ambientata in una galassia immaginaria che vi terrà incollati allo schermo. Provare per credere.

La creatura di Gyeongseong se avete voglia di horror (anche se è Natale)

Se, invece, siete in vena di atmosfere cupe e horror, c'è la nuova serie sudcoreana La creatura di Gyeongseong, sulla storia di un mostro nato dall'avidità umana che un imprenditore e una detective dovranno cercare di combattere.

The Claus Family 1,2 e 3 per entrare in piena atmosfera natalizia

E, se invece, volete gustarvi tutto il bello dell'atmosfera natalizia con tutta la famiglia vi consigliamo una saga di Natale che racconta la vera storia di Babbo Natale, The Claus Family. Il terzo film è appena uscito su Netflix e aggiunge un tassello a questa saga natalizia che scalda il cuore.