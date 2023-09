Cosa vedere su Netflix questo weekend? Le serie imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix questo weekend ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli Netflix del fine settimana. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni settimana, scegliere una serie tv, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se si hanno gusti diversi. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend di settembre 2023. Questo fine settimana, infatti, le novità Netflix sono tante e tra queste alcuni titoli molto interessanti. Da non perdere l'ultima stagione di Sex Education che, con il suo quarto capitolo di serie dice addio ai auoi fan, il nuovo k-drama Song of the Bandits e, se dovesse esservi scappato, c'è il nuovo incantevole film romantico di Netflix La probabilità statistica dell'amore a prima vista.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di questo fine settamana ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 22 al 24 settembre 2023.

Sex Education 4, se volete vedere come va a finire la serie

È uscito proprio questa settimana il gran finale di Sex Education e come perdersi l'ultima stagione di una delle serie teen più irriverenti e amate dal pubblico di Netflix? Arriviamo all'ultimo capitolo di una serie cult che torna con 8 nuovi episodi e un finale dolceamaro. Cosa dobbiamo aspettarci? Dopo la chiusura della Moordale, Otis ed Eric ora affrontano una nuova sfida: il primo giorno al liceo Cavendish. Otis è nervoso riguardo alla creazione della sua nuova clinica, mentre Eric prega che non siano visti di nuovo come sfigati. Ma il Cavendish è uno shock culturale per tutti gli studenti della Moordale... pensavano di essere progressisti, ma questo liceo è molto più avanti. Oltre a una sessione giornaliera di yoga nel giardino comune, c'è un forte senso di sostenibilità e un gruppo di studenti noti per essere… gentili? Viv è totalmente sconvolto dall'approccio del liceo, che sembra gestito dagli studenti e non competitivo, mentre Jackson fa ancora fatica a dimenticare Cal. Aimee cerca qualcosa di nuovo iscrivendosi a una lezione di arte e Adam si chiede se l'educazione tradizionale faccia per lui. Negli Stati Uniti, Maeve vive il suo sogno alla prestigiosa Wallace University come studentessa dell'autore di culto Thomas Molloy. Otis ha ancora una cotta per lei, mentre si adatta a non essere più un figlio unico a casa, o l'unico terapeuta per gli studenti.

Song of the Bandits, se vi piacciono i western o i k-drama

Passiamo a Song of the Bandits, la serie perfetta per chi ama i western o semplicemente i k-drama. Song of the Bandits è un'avventura d'azione ambientata nel tumultuoso periodo del dominio coloniale giapponese sulla Corea, che racconta di un gruppo di persone che, per varie ragioni, finiscono nella terra senza legge di Gando e si uniscono per proteggere Joseon per il popolo coreano. L'attesa è alta per l'intenso dramma che si svilupperà quando diversi gruppi con le loro rispettive motivazioni - tra cui le truppe giapponesi, l'Esercito per l'Indipendenza della Corea, i sicari, i banditi e gli immigrati di Joseon - si affronteranno nell'anarchica terra di Gando durante gli anni '20.

La probabilità statistica dell'amore a prima vista, se amate i film romantici ma non stucchevoli

Se cercate un film romantico ma non stucchevole, carino ma non "pesnate" e soprattutto un film che non duri due ore, La probabilità statistica dell'amore a prima vista è la scelta giusta per voi. Dopo aver perso il volo da New York a Londra, Hadley (Haley Lu Richardson) e Oliver (Ben Hardy) si incontrano per caso all'aeroporto ed entrano subito in sintonia. La lunga notte che trascorrono insieme in aereo passa in un batter d'occhio, ma all'atterraggio a Heathrow i due sono costretti a separarsi e ritrovarsi nella confusione sembra impossibile. A meno che il destino non intervenga per trasformare questi compagni di viaggio in compagni di vita. Tratta dal popolare romanzo omonimo di Jennifer E. Smith, La probabilità statistica dell'amore a prima vista è un'incantevole commedia romantica dai produttori del franchise Tutte le volte che ho scritto ti amo.