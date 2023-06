Le migliori serie da vedere su Netflix (e Sky) questo weekend

Arriva un nuovo weekend e torna il nostro consueto dilemma su cosa vedere su Netflix. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie vedere in streaming in questo nuovo weekend di giugno 2023. Questo fine settimana, le uscite Netflix sono molto interessanti e vedono il debutto della nuova serie con Kim Cattrall, Glamorous e il sequel del film romantico spagnolo ispirato al romanzo rosa di Ariana Godby, Dalla mia finestra: al di là del mare. In più, su SKy e NOW debutta la seconda stagione di And Just Like That e perdersela non è contemplato.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di questo fine settiaman ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix e non solo, in questo nuovo weekend di giugno 2023.

Glamorous perché porta una bella ventata di leggerezza

Se avete voglia di un po' di leggerezza e siete fan di Kim Cattrall, Glamorous è la serie perfetta per questo weekend. La storia è quella di Marco Mejia, un giovane di genere non dichiarato la cui vita sembra essere in sospeso finché non inizia a lavorare per la leggendaria magnate del makeup Madolyn Addison. Per la prima volta, Marco ha la possibilità di mettere a fuoco ciò che vuole dalla vita, la sua identità e cosa significhi per lui essere queer.

And Just Like That 2 (su Sky e NOW) perché è imperdibile

Debutta proprio oggi su Sky e NOW la seconda stagione di And Just Like That e perdersela è letteralmente impossibile. Carrie, Miranda e Charlotte tornano in scena per un nuovo racconto intimo e piccante sulle loro vite da cinquantenni a New York alle prese con nuovi amori, amicizie lunghe una vita, figli e tante novità. E, tra i grandi ritorni più attesi, c'è quello di Samantha Jones che farà un cameo nella nuova stagione e sarà senza dubbio favoloso.

Dalla mia finestra al di là del mare, se amate il romanticismo (e siete fan della saga spagnola)

Dopo un anno dal successo del primo film, torna la saga romantica spagnola ispirata al romanzo di Ariana Godby, Dalla mia finestra: al di là del mare. Raquel è perdutamente innamorata dell'attraente e misterioso vicino di casa Ares, ma lo osserva da lontano perché purtroppo non si sono mai parlati. La ragazza però ha chiaro in mente un piano: fare innamorare Ares. Tutt'altro che innocente e indifesa, Raquel non è preparata a perdere tutto per ottenere ciò che vuole, sicuramente non se stessa.

