Da Ilary Blasi a Squid Game, cosa vedere su Netflix questo weekend

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix questo weekend ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli Netflix del fine settimana. Tra le innumerevoli proposte della piattaforma di streaming, scegliere la giusta serie tv non è poi così semplice, ecco allora qualche consiglio per districarvi nella scelta della migliore serie o film da vedere in streaming. In questo nuovo weekend che va dal 24 al 26 novembre 2023, ci sono tanti titoli imperdibili tra cui scegliere. Iniziamo con il reality show Squid Game La sfida ispirato alla serie sudcoreana vero e proprio fenomeno mondiale, poi c'è Leo, il film animato con la voce di Edoardo Leo che perdersi sarebbe un vero peccato. E finiamo con Ilary Blasi che debutta su Netflix con Unica, un docufilm attesissimo che racconterà tutta la verità sul divorzio con Totti.

Squid Game La Sfida perché è un esperimento sociale interessantissimo

Squid Game torna su Netflix con un reality interessantissimo ispirato al k-drama di Hwang Dong-hyuk e perderselo sarebbe un vero peccato. Immergetevi nella visione di quello che diventa un esperimento sociale assurdo quanto coinvolgente che diventa il perfetto specchio della società di oggi. Un gruppo di 456 concorrenti partecipa alla competizione per conquistare l'incredibile montepremi di 4,56 milioni di dollari. Quando i partecipanti affrontano una serie di sfide ispirate alla serie originale (che includono alcune sorprendenti nuove aggiunte), la loro tenacia, le strategie e le alleanze saranno messe alla prova mentre i loro rivali sono eliminati uno dopo l'altro. Da non perdere.

Leo perché vi scalderà il cuore

Se avete voglia di vedere un film d'animazione dolcissimo e travolgente allora non potete non guardare Leo, il nuovo cartone Netflix con la voce di Edoardo Leo. La storia è quella di una vecchia lucertola che vive dentro una scuola elementare e che scoprirà all'improvviso che le resta solo un anno di vita. Quello che succederà dopo questa scoperta sarà un viaggio emozionante fatto di legami umani, crescita e avventure incredibili.

Unica su Ilary Blasi, perché se amate il gossip, non potete perderlo

E come perdersi l'attesissimo docufilm su Ilary Blasi che debutta proprio questo weekend su Netflix, Unica. Realizzato all'insaputa di tutti, il docufilm Unica darà voce alla conduttrice italiana che, per la prima volta dopo il divorzio con Francesco Totti che ha sconvolto l'Italia, dirà tutta la sua verità. Un ritratto intimo della donna dietro la showgirl, della donna dietro la moglie di, della mamma dietro il personaggio televisivo.