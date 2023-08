Cosa vedere su Netflix questo weekend? Le serie imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix questo weekend ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli Netflix del fine settimana. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni settimana, scegliere una serie tv, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se si hanno gusti diversi. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend di agosto 2023. Questo fine settimana, infatti, le novità Netflix sono tante e anche i graditi ritorni. Tra le nuove serie da non perdere vi consigliamo il thriller tutto al femminile, Who is Erin Carter? e la terza stagione di Ragnarok.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di questo fine settamana ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 25 al 27 agosto 2023.

Who is Erin Carter?, se amate le serie thriller

Se amate le serie thriller, non potete perdervi su Netflix Who is Erin Carter?, una serie, originariamente chiamata Palomino, che nasce dalla stessa casa di produzione di The Crown e che è pronta a portare sul piccolo schermo di Netflix una storia intrigante e piena di colpi di scena. Composta da otto episodi, Who is Erin Carter? ha come sceneggiatore e showrunner Jack Lothian e come regista Bill Eagles e Ashley Way. Ma entriamo più nel dettaglio per capire meglio cosa ci aspetta da questa serie thriller che sembra avere tutti i presupposti per diventare un nuovo successo di Netflix.

Who is Erin Carter? seguirà Erin Collantes, un'insegnante britannica in Spagna la cui vita è molto semplice e tranquilla che si ritrova coinvolta in una rapina in un supermercato. Quando uno dei rapinatori afferma di averla riconosciuta, la sua vita rischia di andare a rotoli. A Palomino, una città di segreti, dovrà lottare per riabilitare il suo nome e proteggere la sua famiglia.

Ragnarok 3, se siete fan della serie fantasy

Ragnarok torna su Netflix con la sua terza stagione e se siete fan di questa serie, non potete perdervi il nuovo capitolo. È tempo di nuovi episodi per questo dramma di formazione che si basa sulla mitologia scandinava espandendola da una prospettiva nuova e inaspettata. La serie è ambientata nella piccola città immaginaria di Edda, situata nella vasta e spettacolare natura norvegese e la storia si concentra sugli abitanti di Edda, alcuni dei quali potrebbero non essere chi dicono di essere. Insieme a loro osserviamo un mondo scosso da cambiamenti drastici come lo scioglimento dei ghiacci polari, inverni caldi e violenti diluvi. Alcuni potrebbero dire che siamo sull'orlo di un altro Ragnarok. A meno che qualcuno non intervenga in tempo. Cosa accadrà in questi nuovi episodi? A voi scoprirlo.