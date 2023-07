Cosa vedere su Netflix questo weekend? Le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix questo weekend ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli Netflix del fine settimana. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni settimana scegliere una serie tv, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se si hanno gusti diversi. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend di luglio 2023. Questo weekend le novità Netflix sono tante e tra queste alcuni dei titoli più attesi dell'ultimo periodo. Iniziamo con un nuovo film che perdersi sarebbe un vero peccato, Paradise, il thriller distopico che immagina un mondo dove si può tornare giovani acquistando anni di vita degli altri e passiamo poi a Il racconto perfetto, la nuova serie romantica di Netflix, Il racconto perfetto, adattamento di un romanzo di Elísabet Benavent. E, infine, vi consigliamo una delle docu-serie più interessanti di questo 2023, finora, Come diventare leader di una setta, una serie di sei puntate che insegna a manipolare le persone.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di questo fine settiaman ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 28 al 30 luglio 2023.

Paradise perché è un thriller distopico che vi lascerà senza parole

Paradise è il nuovo film Netflix da guardare assolutamente. Con una trama originalissima, Paradise è un film che nasce per far riflettere immaginando un mondo in cui gli anni di vita possono essere venduti a discapito della propria giovinezza. Perché sì, in Paradise è possibile cedere la propria esistenza in cambio di denaro trasferendo anni di vita da una persona all'altra.

Elena e Max hanno una vita quasi perfetta. Ma quando la coppia si trova di fronte a inaspettate richieste di risarcimento assicurativo che non può pagare, tutto cambia in un istante: per saldare i debiti, Elena (Marlene Tanzcik) deve "pagare" 40 anni della sua vita. Derubati di un futuro insieme, i due devono fare i conti con quello che resta della loro esistenza. Max (Kostja Ullmann), che lavora per AEON, fa di tutto per recuperare gli anni perduti di Elena. Ma nulla sarà più come prima.

Il racconto perfetto se amate le serie romantiche

Se amate sognare storie d'amore da favola, Il racconto perfetto è la serie che fa per voi. Questo serie tv spagnola, infatti, adattamento del romanzo omonimo di Elísabet Benavent, è pronta a regalare un po' di sano romanticismo al pubbico di Netflix con la storia di Margot e David, due ragazzi che vengono da due mondi diversi. Lei è l'ereditiera di un impero alberghiero. Lui deve svolgere tre lavori per sbarcare il lunario. Ma quando le loro strade si incrociano, si rendono conto che solo loro potranno aiutarsi a vicenda a riconquistare le proprie anime gemelle.

Come diventare leader di una setta perché è una docu-serie interessantissima (e controversa)

E, infine, vi consigliamo di guardare la nuova docu-serie Netflix su Come diventare leader di una setta. Una serie in sei episodi che sviscera e analizza le tecniche di manipolazione utilizzate dai più famosi leader di sette mondiali mostrando un aspetto della psicologia umana affascinante quanto agghiacciante. Così, con testimonianze di ex membri di sette e riflessioni da parte di esperi, questa serie Netflix decisamente controversa, fa entrare nel dietro le quinte della manipolazione mentale e lascia, davvero, a bocca aperta.