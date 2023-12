Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie e i film imperdibili (torna "La casa di carta")

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix questo weekend ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli Netflix del fine settimana. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni settimana, scegliere una serie tv, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se si hanno gusti diversi. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo ultimo weekend del 2023 che va dal 29 al 31 dicembre. Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend di fine anno c'è lo spin-off de La casa di carta, Berlino, che perdersi è letteralmente impossibile ma anche la serie in stop-motion che porta alla ribalta i Pokemon, La concierge Pokémon e tra i consigli, se non l'avete ancora visto, c'è anche Rebel Moon, il film di fantascienza di Zac Snyder debuttato con il suo primo capitolo.

Berlino, spin-off de La casa di carta, perché è la serie del momento

Imperdibile, oltre che attesissima da almeno un anno, è la serie spin-off de La casa di carta dedicata al personaggio di Berlino. Alex Pina, stesso creatore della serie heist spagnola che ha conquistato il mondo intero, torna su Netflix per realizzare il primo spin-off de La casa di carta, Berlino. La trama? Solo due cose riescono a trasformare senza fallo una giornata da terribile a memorabile: l'amore e tanti soldi facili. È proprio questo che ha sostenuto Berlino negli anni migliori, quando ancora non sospetta di essere malato e non è nemmeno rimasto intrappolato come un topo nella Zecca spagnola. Qui inizia a preparare uno dei suoi colpi più spettacolari, facendo sparire con una magia gioielli del valore di 44 milioni con l'aiuto di una delle tre squadre con le quali ha lavorato.

La concierge Pokémon, se siete fan dei Pokemon e volete vivere una nuova avventura animata

Tornano su Netflix anche i Pokemon e se siete fan non potete perdervi la nuova serie animata in stop-motion di Netflix, La concierge Pokémon. Sarà composta da 4 episodi e racconterà una storia che espande l'universo dei Pokemon e punta i riflettori su una concierge di nome Haru che interagisce con i Pokémon e i loro proprietari in visita presso il "Pokémon Resort".

Rebel Moon, parte 1: La figlia del fuoco, se non avete ancora visto il nuovo film sci-fi di Netflix

E, infine, se non l'avete ancora visto c'è il primo capitolo della saga fantascientifica di Zac Snyder, Rebel Moon ambientata in una galassia immaginaria. Dopo un atterraggio di fortuna su una luna ai confini dell'universo, la forestiera dal passato misterioso Kora inizia una nuova vita in un tranquillo insediamento di agricoltori. Presto diventa l'unica speranza di sopravvivenza della comunità quando il tirannico Reggente Balisarius e il suo crudele emissario, l'Ammiraglio Noble scoprono che i contadini hanno inconsapevolmente venduto i raccolti ai Bloodaxe leader di un agguerrito gruppo di insorti perseguitati dal Mondo Madre. Insieme a Gunnar, un contadino dal cuore tenero che non conosce la realtà della guerra, Kora parte in missione alla ricerca di combattenti disposti a rischiare la vita per difendere il popolo di Veldt. Viaggiando in mondi diversi alla ricerca dei Bloodaxe, i due radunano una manciata di guerrieri accomunati dal bisogno di redimersi: il pilota e mercenario Kai, il leggendario comandante Generale Titus, la maestra di spada Nemesis, il prigioniero dal passato regale Tarak e il combattente della resistenza Milius. Jimmy, un antico protettore meccanizzato nascosto dietro le quinte, si risveglia su Veldt con un nuovo scopo. Ma i neorivoluzionari devono imparare a fidarsi l'uno dell'altro e a combattere insieme prima che gli eserciti del Mondo Madre arrivino a distruggerli tutti.